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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 20.07.21
10:59 21.07.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 20 июля.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|16.07
|32910.0 (6.5)
|108254.0 (7.5;14)
|19.07
|26206.0 (6.5)
|-
|20.07
|25801.0 (6.5)
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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