Объем продаж ОВГЗ на аукционах снизился до 7,1 млрд грн при неизменных ставках

Продажи гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник снизились на 7,5% - до 7,5 млрд грн, что более чем вдвое уступает объемам выплат Минфина на этой неделе, почти три четверти средств удалось получить от размещения двухлетних бумаг.

Как сообщается на сайте министерства, ставки отсечения остались прежними: 12 мес. - 10,99%, 16 мес. - 11,3%, 25-мес - 12,09%, 3-летние - 12,3%, 5-летние - 12,59%.

Минфин удовлетворил все 62 поданные заявки. Основной объем продаж пришелся на 2-летние бумаги - 5,38 млрд грн, тогда как годичных было продано на 1,936 млрд грн 16 мес. - на 0,14 млрд грн.

Спрос на популярные ранее среди нерезидентов 5-летние ОВГЗ в этот раз вновь снизился - до 16,7 млн грн, 3-летних - до 18,1 млн грн.

Средневзвешенная ставка на гривневых аукционах выросла до 11,78% с 11,58% в минувший вторник при увеличении средневзвешенного срока до 22 мес. с 21 мес.

Помимо того, на аукционе по продаже ОВГЗ в евро Минфин смог привлечь на год под прежнюю ставку 2,5% только EUR8,2 млн, что в 7,5 раз меньше показателя месячной давности.





Номер аукциона 152 153 154 155 156 Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000218325 Доразмещение UA4000216774 Доразмещение UA4000173371 Доразмещение UA4000219208 Доразмещение UA4000218531 Номинальная стоимость 1000 1000 1000 1000 1000 Количество выставленных облигаций, шт, 3000000 3000000 - - - Дата размещения 20.07.2021 20.07.2021 20.07.2021 20.07.2021 20.07.2021 Дата оплаты за приобретенные облигации 21.07.2021 21.07.2021 21.07.2021 21.07.2021 21.07.2021 Дата оплаты процентов 19.01.2022 24.11.2021 25.08.2021 05.01.2022 17.11.2021 Дата оплаты процентов 20.07.2022 25.05.2022 23.02.2022 06.07.2022 18.05.2022 Дата оплаты процентов 23.11.2022 24.08.2022 04.01.2023 16.11.2022 Дата оплаты процентов 22.02.2023 05.07.2023 17.05.2023 Дата оплаты процентов 23.08.2023 03.01.2024 15.11.2023 Дата оплаты процентов 03.07.2024 15.05.2024 Дата оплаты процентов 13.11.2024 Дата оплаты процентов 14.05.2025 Дата оплаты процентов 12.11.2025 Дата оплаты процентов 13.05.2026 Размер купонного платежа на одну облигацию 56.00 55.50 50.00 61.50 62.60 Номинальный уровень доходности. % 11.20 11.10 10.00 12.30 12.52 Срок обращения (дней) 364 490 763 1078 1757 Дата погашения 20.07.2022 23.11.2022 23.08.2023 03.07.2024 13.05.2026 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 1926736000 142409000 5369848000 18025000 16379000 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 1926736000 142409000 5369848000 18025000 16379000 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 15342235000 9400584000 20963011000 854701000 4921861000 Количество поданных заявок. шт 28 9 11 9 5 Количество удовлетворенных заявок. шт 28 9 11 9 5 Максимальный уровень доходности облигаций. % 10.99 11.30 12.09 12.30 12.59 Минимальный уровень доходности облигаций. % 10.95 11.30 12.09 12.30 12.59 Установленная доходность. % 10.99 11.30 12.09 12.30 12.59 Средневзвешенная доходность. % 10.99 11.30 12.09 12.30 12.59 Поступление в бюджет 1930480056.46 144448296.88 5383004127.60 18107915.00 16686270.04





Данные: Минфин Украины

Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте

Номер аукциона 157 Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000218747 (Ном. в ин.вал. EUR) Номинальная стоимость 1000 Количество выставленных облигаций, шт, - Дата размещения 20.07.2021 Дата оплаты за приобретенные облигации 21.07.2021 Дата оплаты процентов 09.12.2021 Дата оплаты процентов 09.06.2022 Размер купонного платежа на одну облигацию 12.50 Номинальный уровень доходности. % 2.50 Срок обращения (дней) 323 Дата погашения 09.06.2022 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 8290000 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 8140000 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 68871000 Количество поданных заявок. шт 18 Количество удовлетворенных заявок. шт 17 Максимальный уровень доходности облигаций. % 2.70 Минимальный уровень доходности облигаций. % 2.50 Установленная доходность. % 2.50 Средневзвешенная доходность. % 2.50 Поступление в бюджет 8163361.80

Данные: Минфин Украины