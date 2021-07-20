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Объем продаж ОВГЗ на аукционах снизился до 7,1 млрд грн при неизменных ставках
Продажи гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник снизились на 7,5% - до 7,5 млрд грн, что более чем вдвое уступает объемам выплат Минфина на этой неделе, почти три четверти средств удалось получить от размещения двухлетних бумаг.
Как сообщается на сайте министерства, ставки отсечения остались прежними: 12 мес. - 10,99%, 16 мес. - 11,3%, 25-мес - 12,09%, 3-летние - 12,3%, 5-летние - 12,59%.
Минфин удовлетворил все 62 поданные заявки. Основной объем продаж пришелся на 2-летние бумаги - 5,38 млрд грн, тогда как годичных было продано на 1,936 млрд грн 16 мес. - на 0,14 млрд грн.
Спрос на популярные ранее среди нерезидентов 5-летние ОВГЗ в этот раз вновь снизился - до 16,7 млн грн, 3-летних - до 18,1 млн грн.
Средневзвешенная ставка на гривневых аукционах выросла до 11,78% с 11,58% в минувший вторник при увеличении средневзвешенного срока до 22 мес. с 21 мес.
Помимо того, на аукционе по продаже ОВГЗ в евро Минфин смог привлечь на год под прежнюю ставку 2,5% только EUR8,2 млн, что в 7,5 раз меньше показателя месячной давности.Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|152
|153
|154
|155
|156
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000218325
|Доразмещение UA4000216774
|Доразмещение UA4000173371
|Доразмещение UA4000219208
|Доразмещение UA4000218531
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|3000000
|3000000
|-
|-
|-
|Дата размещения
|20.07.2021
|20.07.2021
|20.07.2021
|20.07.2021
|20.07.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|21.07.2021
|21.07.2021
|21.07.2021
|21.07.2021
|21.07.2021
|Дата оплаты процентов
|19.01.2022
|24.11.2021
|25.08.2021
|05.01.2022
|17.11.2021
|Дата оплаты процентов
|20.07.2022
|25.05.2022
|23.02.2022
|06.07.2022
|18.05.2022
|Дата оплаты процентов
|23.11.2022
|24.08.2022
|04.01.2023
|16.11.2022
|Дата оплаты процентов
|22.02.2023
|05.07.2023
|17.05.2023
|Дата оплаты процентов
|23.08.2023
|03.01.2024
|15.11.2023
|Дата оплаты процентов
|03.07.2024
|15.05.2024
|Дата оплаты процентов
|13.11.2024
|Дата оплаты процентов
|14.05.2025
|Дата оплаты процентов
|12.11.2025
|Дата оплаты процентов
|13.05.2026
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|56.00
|55.50
|50.00
|61.50
|62.60
|Номинальный уровень доходности. %
|11.20
|11.10
|10.00
|12.30
|12.52
|Срок обращения (дней)
|364
|490
|763
|1078
|1757
|Дата погашения
|20.07.2022
|23.11.2022
|23.08.2023
|03.07.2024
|13.05.2026
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1926736000
|142409000
|5369848000
|18025000
|16379000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|1926736000
|142409000
|5369848000
|18025000
|16379000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|15342235000
|9400584000
|20963011000
|854701000
|4921861000
|Количество поданных заявок. шт
|28
|9
|11
|9
|5
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|28
|9
|11
|9
|5
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|10.99
|11.30
|12.09
|12.30
|12.59
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|10.95
|11.30
|12.09
|12.30
|12.59
|Установленная доходность. %
|10.99
|11.30
|12.09
|12.30
|12.59
|Средневзвешенная доходность. %
|10.99
|11.30
|12.09
|12.30
|12.59
|Поступление в бюджет
|1930480056.46
|144448296.88
|5383004127.60
|18107915.00
|16686270.04
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|157
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000218747 (Ном. в ин.вал. EUR)
|Номинальная стоимость
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|Дата размещения
|20.07.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|21.07.2021
|Дата оплаты процентов
|09.12.2021
|Дата оплаты процентов
|09.06.2022
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|12.50
|Номинальный уровень доходности. %
|2.50
|Срок обращения (дней)
|323
|Дата погашения
|09.06.2022
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|8290000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|8140000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|68871000
|Количество поданных заявок. шт
|18
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|17
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|2.70
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|2.50
|Установленная доходность. %
|2.50
|Средневзвешенная доходность. %
|2.50
|Поступление в бюджет
|8163361.80
Данные: Минфин Украины
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