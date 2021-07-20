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Депозитные ставки для физлиц 20.07.21
17:20 20.07.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 20 июля 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|6.86
|0.32
|0.12
|6 мес.
|7.57
|0.48
|0.19
|9 мес.
|7.99
|0.68
|0.21
|12 мес.
|8.18
|0.88
|0.33
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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