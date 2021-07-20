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Список выявленных НКЦБФР скам-проектов пополнили шесть компаний
12:08 20.07.2021 |
Шесть сомнительных инвестиционных проектов выявила в рамках мониторинга скам-проектов Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), сообщила пресс-служба регулятора во вторник.
Согласно сообщению, в этот перечень вошли InvestMarkets, JustTradingCompany, Alfatrust, Dowmarkets, uTrader и Trend Broker.
Указывается, что по состоянию на дату публикации в списке НКЦБФР находилось 76 скам-проектов.
Комиссия напомнила, что к скам-проектам относятся инвестиции в квази-рынок "Форекс" и проекты, которые предлагают услуги по инвестированию, но имеют целью лишь незаконное завладение средствами инвесторов.
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