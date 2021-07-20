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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 19.07.21
11:57 20.07.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 19 июля.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|14.07
|32475.0 (6.5)
|-
|15.07
|31562.0 (6.5)
|-
|16.07
|32910.0 (6.5)
|108254.0 (7.5;14)
|19.07
|26206.0(6.5)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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