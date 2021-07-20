Доллар 20 июля стабилен к евро в ожидании статистики из США

Курс доллара во вторник днем почти не меняется к евро в ожидании статистики по рынку недвижимости США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.38 EEST курс евро к доллару рос до 1,1799 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1798 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 109,56 иены с уровня предыдущего закрытия в 109,44 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,03% - до 92,87 пункта.

Трейдеры во вторник ждут данных министерства торговли США по количеству новостроек в стране в июне. Согласно прогнозам аналитиков, показатель вырос до 1,59 миллиона с 1,572 миллиона домов месяцем ранее.

Определенное давление на более надежный доллар в паре с евро оказывают коррекционные настроения после того, как в понедельник курс американской валюты взлетел к европейской до максимума с начала апреля. Поддержку доллару оказали опасения, связанные с распространением коронавируса, которое ставит под угрозу восстановление мировой экономики.

Также инвесторы предпочитают сохранять осторожность перед очередным заседанием ЕЦБ, которое состоится в четверг. Как сказал газете Wall Street Journal аналитик MFS Investment Management Питер Аллен Говс (Peter Allen Goves), заседание, вероятно, окажется богатым на события, поскольку регулятор внедрит новую стратегию. По словам эксперта, заявление ЕЦБ по денежно-кредитной политике "почти наверняка будет заметно изменено".

ЕЦБ 8 июля объявил о корректировке своей среднесрочной цели по инфляции: теперь целевой показатель составляет 2% (ранее - "чуть ниже 2%"), при этом отклонения инфляции от цели в обе стороны одинаково нежелательны.