Доллар 19 июля дорожает к евро до максимума с апреля

Курс считающегося более надежным доллара растет в понедельник днем по отношению к евро до максимума с апреля на фоне обострения опасений вокруг распространения коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.36 EEST курс евро к доллару снижался до 1,1776 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1805 доллара за евро. Ранее в ходе торгов он достиг 1,1765 доллара, это максимальное значение для доллара в паре с евро с 5 апреля. Курс доллара к иене опускается до 109,76 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,08 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,33% - до 92,99 пункта.

Инвесторов беспокоит распространение штамма "дельта" коронавируса, которое может привести к новому ужесточению коронавирусных ограничений и в результате сдержать восстановление мировой экономики. На этом фоне трейдеры отдают предпочтение доллару в паре с рисковым евро.

По мнению аналитиков банка MUFG, которое приводит газета Wall Street Journal, доллар "выигрывает" от опасений по поводу перспектив роста мировой экономики из-за быстрорастущего числа случаев COVID-19. "Это побудило участников рынка сокращать короткие позиции по доллару пятую неделю подряд", - отметил валютный аналитик банка Ли Хардман (Lee Hardman).

Позднее на текущей неделе трейдеры ждут очередного заседания ЕЦБ и решений регулятора по дальнейшей монетарной политике. По словам стратега SEB Юсси Хильянена (Jussi Hiljanen), слова которого приводит газета, инвесторы ждут от регулятора больше информации о фактической реализации новой стратегии. В начале июля регулятор скорректировал свою среднесрочную цель по инфляции для денежно-кредитной политики, подняв ее до 2% с уровня чуть ниже 2%.