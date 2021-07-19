Иена дорожает к доллару 19 июля на фоне ухода трейдеров от риска

Курс доллара к иене снижается, в то время как доллар остается в целом стабильным к основным мировым валютам в понедельник утром, более надежная иена укрепляется на фоне опасений трейдеров по поводу ситуации с пандемией, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.02 EEST курс евро к доллару рос до 1,1806 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1805 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 109,91 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,08 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,03%, до 92,72 пункта.

Традиционно более надежная иена укрепляется к доллару из-за опасений трейдеров по поводу штамма "дельта" коронавируса, который является более заразным.

Инвесторы опасаются, что распространение такого штамма может представлять риски для восстановления экономики и привести к новому ужесточению коронавирусных ограничений, которые раньше были сняты или ослаблены во многих странах.

Участники торгов также ожидают другие важные события на неделе. Так, во вторник станут известны данные по инфляции в Японии, а на четверг запланировано заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ).