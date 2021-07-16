Bloomberg: США будут отслеживать криптотранзакции для борьбы с атаками вирусов-вымогателей

Администрация президента США Джо Байдена намерена бороться с использованием криптовалют операторами вирусов-вымогателей, отслеживая выплачиваемые жертвами атак выкупы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Согласно изданию, в ходе виртуального брифинга с членами Конгресса заместитель советника по национальной безопасности Энн Нойбергер заявила, что Белый дом создал рабочую группу по вымогательствам.

Стратегия борьбы администрации с атаками заключается в предотвращении использования цифровых активов для получения хакерами дохода. Новый орган также будет работать с властями других стран для предотвращения укрывательства злоумышленников.

Нойбергер отметила, что в США нет стандарта по кибербезопасности для частных предприятий и Конгресс должен принять такие нормы.

По информации Bloomberg, не всех участников брифинга впечатлили цели новой рабочей группы. Один из законодателей посчитал, что правительственный орган должен возглавить контрнаступление против вымогателей, а обсуждение было сосредоточено на обороне.

Конгрессмен не смог вспомнить ни одного упоминания на брифинге хакерской группировки, стоящей за вымогателем REvil, сайты которой 13 июля внезапно ушли в офлайн.

Это произошло после недавнего разговора между президентами США и России. В нем Джо Байден потребовал от Владимира Путина пресечь атаки программ-вымогателей на американские компании, совершаемые с территории РФ. Позже Байден утвердительно ответил на вопрос о возможности отключения хакерских серверов со стороны США.

В мае жертвой REvil стала крупнейшая в мире американская мясоперерабатывающая компания JBS. Она заплатила выкуп в размере $11 млн в биткоине.

Компания Colonial Pipeline, которая обеспечивает топливом около 45% населения Восточного побережья США, выплатила хакерам около $5 млн в криптовалюте. ФБР вернуло большую часть выкупа.

В начале июля в результате атаки вируса-вымогателя на американского разработчика ПО Kaseya пострадали тысячи компаний, а злоумышленники потребовали $70 млн в биткоине.

Ранее Байден поручил изучить отслеживание криптовалютных транзакций как один из возможных вариантов борьбы с вирусами-вымогателями.

Позднее СМИ сообщили, что расследования атак вирусов-вымогателей в США получили тот же уровень приоритетности, что и дела о терроризме.