Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Депозитные ставки для физлиц 16.07.21

17:35 16.07.2021 |

Финансы

Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 16 июля 2021 г.


 UAH USD EUR
3 мес. 6.87 0.30 0.11
6 мес. 7.590.45 0.18
9 мес. 8.050.610.19
12 мес. 8.23 0.820.31

Источник: НБУ.

Депозитные ставки в банках Украины.
 

ПО РУБРИКАМ

17:35 Депозитные ставки для физлиц 16.07.21

17:15 НБУ впервые за 1,5 месяца отказался от валютных интервенций на межбанке

17:03 Китай отчитался о тестировании цифрового юаня — объём транзакций достиг $5,3 миллиарда

16:58 ЦБ Китая опубликовал первый white paper цифрового юаня

16:52 Банки выдали бизнесу более 4 миллиардов кредитов под госгарантии

15:44 Глава BlackRock отметил минимальный интерес клиентов к криптовалютам

12:59 Евро слабо дорожает к доллару 16 июля на фоне статистики по инфляции в еврозоне

12:34 Справочный курс гривны 16 июля повышен на 6,82 коп до 27,2319 грн/$1

12:18 Биржи Азии 16 июля закрылись в основном в минусе вслед за рынками США

11:31 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 16.07.21

11:11 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 15.07.21

11:05 Остаток средств на корсчетах банков 16.07.21

11:01 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 15.07.2021

09:34 Цена на золото снижается 16 июля на росте казначейских гособлигаций США

09:04 Доллар 16 июля колеблется к евро и иене на комментариях главы ФРС

• дальше…

19:11 Цены на бензин 16 июля продолжили расти

19:07 В Украине около тысячи человек владеют более, чем 100 гектарами сельхозземель

17:50 ЕБА настораживает намерение Рады криминализировать недостоверное таможенное декларирование

17:48 КС Украины признал конституционным установление минимального должностного оклада в размере прожиточного минимума

16:52 Банки выдали бизнесу более 4 миллиардов кредитов под госгарантии

15:47 Украина согласовала с Турцией сертификат для экспорта молочных продуктов

15:40 В ЕС, НАТО и США призвали Раду срочно принять закон о СБУ

15:37 К законопроекту об изменении Налогового кодекса подали более 10 тысяч поправок - Гетманцев

15:33 Рада приняла закон о реализации арестованного ипотечного имущества

15:29 Цены на нефть 16 июля немного растут в рамках коррекции

• дальше…

17:03 Китай отчитался о тестировании цифрового юаня — объём транзакций достиг $5,3 миллиарда

16:58 ЦБ Китая опубликовал первый white paper цифрового юаня

12:24 Счетная палата Молдовы подверглась кибератаке, уничтожившей общедоступные базы данных

09:41 ЕС начал процедуру против Венгрии и Польши за дискриминацию ЛГБТ

08:43 В Беларуси разрешили привлекать армию к борьбе с протестами

08:33 Меркель и Байден заявили о разногласиях по «Северному потоку»

08:05 Евросоюз утвердил решение о возобновлении свободного въезда из Украины

15.07 Суд ЕС разрешил при определенных условиях запрещать хиджабы на рабочем месте

15.07 Польша окончательно проиграла в Суде ЕС дело по дисциплинарным процедурам для судей

15.07 Еврокомиссия отреагировала на отказ Польши выполнять решение суда ЕС

15.07 Европейский суд отклонил апелляцию Германии на ограничение доступа "Газпрома" к газопроводу Opal

15.07 Великобритания запретит продажу новых дизельных грузовиков с 2040 года

15.07 Активисты на Кубе сообщают о тысячах задержанных протестующих

15.07 Alibaba и Tencent рассматривают возможность предоставления доступа к услугам друг друга

15.07 ЕЦБ одобрил переход к стадии исследования цифрового евро

• дальше…

17:45 В Киеве изменили парковочные зоны: самую дорогую расширили в три раза

15.07 Каждый гражданин Украины обязан владеть украинским языком – решение КС

15.07 Киев отказался от традиционных бумажных билетов: где теперь оплачивать проезд – карта

13.07 Цены на вторичное жилье в Киеве растут, а спрос падает

08.07 В Киевском метро убеждают, что ветку на Виноградарь откроют до конца года

07.07 Украина опустилась на две позиции в мировом рейтинге престижности паспортов

06.07 Киевляне с июля получат счета с авансовым платежом за отопление, который смогут внести для уменьшения платежей в зимний период

05.07 Uber и Bolt поднимают тарифы в Киеве

02.07 Парковка в центре Киева подорожала в несколько раз

02.07 Транспорт Киева начал работать без кондукторов

01.07 В Киеве уволили всю команду Коммунальной службы перевозок

24.06 Общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС составляет 54%

24.06 Украина заняла 34-е место в рейтинге стартап-экосистем мира. Львов вырос на 99 пунктов

22.06 Минздрав намерен запустить кабинет пациента в «Дие» осенью

17.06 Медики рекомендуют начинать постковидную реабилитацию больного еще во время болезни

• дальше…

15:40 В ЕС, НАТО и США призвали Раду срочно принять закон о СБУ

13:16 Офис генпрокурора сообщил Тупицкому о подозрении в незаконном использовании ключа подписи платежных документов КС

12:30 Рада назначила Монастырского министром внутренних дел

10:48 Уволен начальник следствия нацполиции по делу Консалтинговой группы «А-95»

15.07 Обострение с Тупицким. Почему решение Верховного суда вызвало панику на Банковой

15.07 Каждый гражданин Украины обязан владеть украинским языком – решение КС

15.07 МВФ приветствует недавние решения Рады, но ждет прогресса в других секторах

15.07 Второй транш ЕС будет предоставлен после реформирования судебной системы в Украине - Шефчович

15.07 Рада поддержала отставку Авакова

15.07 Кабмин разрешил потратить 1,2 миллиарда на технику для «Охматдета» в обход тендеров

15.07 Пятерых вызвали на допрос: Накажет ли Банковая «отцов» Харьковских соглашений

14.07 Без громоотвода. Почему отставка Авакова создаст проблемы Зеленскому

14.07 КС признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного

14.07 Верховный суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КС - источник

14.07 Рада приняла закон об институте старост с предложениями президента

• дальше…

15:54 Alfa Romeo Tonale будет заряжаться от розетки

11:31 Xiaomi полностью роботизированный завод по производству смартфонов

10:54 Instagram позволит пользователям делать репосты историй

09:53 Представлена игровая консоль Steam Deck на платформе AMD и с 7-дюймовым экраном

15.07 280 сил и 5,3 секунды до «сотни»: Hyundai представила «горячую» Elantra N

15.07 Компания Automobili Pininfarina представила проект Teorema

15.07 Netflix запустит облачный игровой сервис в следующем году

15.07 Великобритания запретит продажу новых дизельных грузовиков с 2040 года

15.07 Первый беспилотный: полёт Безоса будет уникален для истории космического туризма

15.07 Alibaba и Tencent рассматривают возможность предоставления доступа к услугам друг друга

15.07 «Крупнейшая подпольная криптоферма в Украине» прокачивала ботов для FIFA

15.07 Учёные придумали, как превратить пластик в протеиновый порошок

15.07 Одна транзакция биткоинов оставляет огромный углеродный след — как почти 140 тыс. часов просмотра YouTube

14.07 Microsoft представила облачный Windows, который можно запустить на Mac, iPad и многих других устройствах

13.07 Бесплатные видеоконференции Google больше не безлимитные

• дальше…

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно