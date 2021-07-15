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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 14.07.21
10:38 15.07.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 14 июля.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|12.07
|36750.0 (6.5)
|-
|13.07
|38070.0 (6.5)
|-
|14.07
|32475.0 (6.5)
|-
Данные НБУ
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