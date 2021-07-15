Финансовые новости
- |
- 15.07.21
- |
- 10:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 15.07.21
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа в обращении на 15 июля 2021 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Тер. громады
|Физлица
|Нерезиденты
|на 01.07.20
|880431.52
|324576.85
|417435.07
|30566.27
|0.00
|7623.17
|100230.15
|на 03.08.20
|876657.10
|324576.85
|425116.42
|27207.75
|0.00
|7223.08
|92533.00
|на 01.09.20
|863137.55
|324576.85
|415098.53
|28134.21
|0.00
|7659.72
|87668.24
|на 02.10.20
|876478.74
|324576.85
|431332.74
|29920.59
|0.00
|8143.76
|82504.79
|на 02.11.20
|891721.25
|324576.85
|447765.55
|31986.57
|0.00
|8334.65
|79057.63
|на 01.12.20
|903292.36
|324576.85
|460614.83
|33950.94
|0.00
|8874.00
|75275.74
|на 06.01.21
|999317.98
|324576.85
|519939.52
|58103.08
|186.36
|11218.42
|85293.76
|на 01.02.21
|1012397.54
|324576.85
|520518.91
|59344.66
|186.36
|12404.96
|95365.82
|на 01.03.21
|1023597.75
|322076.85
|525888.69
|59557.57
|267.04
|13930.86
|101876.74
|на 01.04.21
|1017224.13
|322076.85
|529621.93
|45446.01
|276.17
|15406.17
|104396.99
|на 05.05.21
|1003976.50
|320976.85
|524767.40
|44306.82
|276.17
|16196.39
|97452.87
|на 01.06.21
|996443.66
|318776.85
|515919.80
|46246.14
|195.49
|17012.59
|98292.79
|на 15.06.21
|995591.18
|317276.85
|505094.55
|47417.38
|195.49
|17143.22
|108463.68
|на 16.06.21
|995297.43
|317276.85
|504906.78
|47419.14
|195.49
|17161.42
|108337.75
|на 17.06.21
|987524.24
|317276.85
|495004.63
|47429.07
|195.49
|17276.98
|110341.23
|на 18.06.21
|989809.93
|317276.85
|496260.31
|47699.37
|195.49
|17461.11
|110916.80
|на 22.06.21
|989791.49
|317276.85
|496209.67
|47816.04
|195.49
|17561.19
|110732.25
|на 23.06.21
|990291.94
|317276.85
|496536.04
|48013.27
|195.49
|17646.49
|110623.81
|на 24.06.21
|998260.31
|317276.85
|503604.00
|48134.52
|195.49
|17980.07
|111069.39
|на 25.06.21
|1002212.80
|317276.85
|507101.07
|48338.51
|195.49
|18215.98
|111084.90
|на 29.06.21
|1001954.68
|317276.85
|507204.95
|48462.03
|195.49
|18204.90
|110610.45
|на 30.06.21
|1000888.00
|317276.85
|506483.72
|48263.04
|195.49
|18111.80
|110557.10
|на 01.07.21
|999445.36
|317276.85
|505355.04
|48138.12
|63.40
|18119.16
|110492.80
|на 02.07.21
|1000119.79
|317276.85
|505974.72
|48215.95
|63.40
|18193.69
|110395.17
|на 05.07.21
|1000150.81
|317276.85
|505941.65
|48196.54
|63.40
|18276.79
|110395.58
|на 06.07.21
|999688.83
|317276.85
|505560.13
|48140.82
|63.40
|18253.88
|110393.75
|на 07.07.21
|999472.96
|317276.85
|505319.37
|48171.12
|63.40
|18249.09
|110393.12
|на 08.07.21
|995413.32
|317276.85
|501688.16
|48269.52
|0.00
|17855.89
|110322.90
|на 09.07.21
|995383.64
|317276.85
|501585.98
|48453.06
|0.00
|17945.06
|110122.70
|на 12.07.21
|996571.68
|317276.85
|502251.13
|48479.95
|0.00
|17994.77
|109568.97
|на 13.07.21
|995415.50
|317276.85
|502259.54
|48485.30
|0.00
|18050.74
|109343.07
|на 14.07.21
|995544.23
|317276.85
|502810.54
|48490.75
|0.00
|18072.54
|108893.54
|на 15.07.21
|1003380.17
|317276.85
|510304.88
|48827.49
|0.00
|18361.65
|108609.31
Данные: НБУ
Официальный Курс НБУ на 15 июля - 27.3047 грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Без громоотвода. Почему отставка Авакова создаст проблемы Зеленскому
|КС признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного
|Верховный суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КС - источник
|НБУ начинает отменять ограничения на покупку валюты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 14.07.21
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 15.07.21
|Остаток средств на корсчетах банков 15.07.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 14.07.2021
|ЕЦБ одобрил переход к стадии исследования цифрового евро
|Золото продолжает дорожать 17 июля на комментариях главы ФРС
Это интересно
|Администрация Байдена попросила суды отклонить иски по TikTok
|Lamborghini объявила о разработке нового атмосферного V12
|Картридж с игрой Super Mario 64 продали за рекордные $1,56 млн
|Теперь машины Tesla способны двигаться на автопилоте даже по грунтовой дороге без разметки. Всё благодаря функции FSD v9
|Исследователи установили, какой контент чаще всего блокируется в Китае
|Хакеры украли из криптовалютного кошелька полиции Новой Зеландии около $32 тыс. в биткоинах Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/522095.php
|Intel готова вложить в новое европейское предприятие $20 млрд уже на первом этапе