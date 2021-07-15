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Одна транзакция биткоинов оставляет огромный углеродный след — как почти 140 тыс. часов просмотра YouTube
08:44 15.07.2021 |
По данным индекса Bitcoin Energy Consumption Index компании Digiconomist, одна транзакция популярнейшей криптовалюты оставляет углеродный след, как при просмотре 138 762 часов YouTube или 1,8 миллиона транзакций Visa. В течение года на майнинг биткоинов тратится количество электроэнергии, сопоставимое с общим энергопотреблением Швеции. При этом в стране почти половина электричества добывается из возобновляемых источников, а активнее всего биткоины добываются в странах, где большинство электричества добывается с помощью сжигания твёрдого или жидкого топлива.
При этом спрос на электроэнергию в мире продолжает расти и его темпы сейчас достигли наивысших показателей за последнее десятилетие. Это одна из причин, почему страны вроде КНР запрещают майнинг на своей территории. В Казахстане, куда переезжают многие майнеры после китайских запретов, приняли закон о введении надбавки за электричество для криптоферм. В Иране, где добывается 4,5 % всех биткоинов, введён запрет на майнинг из-за угрозы нехватки электричества. Выделяются некоторые страны вроде Сальвадора - здесь для добычи криптовалюты намерены использовать энергию местных вулканов.
В апреле представители криптоиндустрии заключили соглашение Crypto Climate Accords ( CCA) для выработки приемлемого решения для майнинга по всему миру.
Используемый сейчас механизм Proof-of-Work (PoW) требует математических вычислений для получения результата расчётов. Проблема в том, что одновременно расчётами в мире занимается множество ферм и многочисленные любители, а победитель в каждом случае только один - при этом тратится огромное количество энергии.
Proof of Stake (PoS) - альтернативный механизм, впервые реализованный в 2012 году. Доля (Stake) используется в качестве ресурса, который определяет, какая именно система получает право добычи очередного блока. По сути процесс превращается в комбинацию аукциона и лотереи, причём только победители должны тратить энергию для решения математической задачи - аутентификации транзакции. В результате PoS-модель обещает снизить энергопотребление почти на 99 % в сравнении с PoW.
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