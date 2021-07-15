Одна транзакция биткоинов оставляет огромный углеродный след — как почти 140 тыс. часов просмотра YouTube

По данным индекса Bitcoin Energy Consumption Index компании Digiconomist, одна транзакция популярнейшей криптовалюты оставляет углеродный след, как при просмотре 138 762 часов YouTube или 1,8 миллиона транзакций Visa. В течение года на майнинг биткоинов тратится количество электроэнергии, сопоставимое с общим энергопотреблением Швеции. При этом в стране почти половина электричества добывается из возобновляемых источников, а активнее всего биткоины добываются в странах, где большинство электричества добывается с помощью сжигания твёрдого или жидкого топлива.

При этом спрос на электроэнергию в мире продолжает расти и его темпы сейчас достигли наивысших показателей за последнее десятилетие. Это одна из причин, почему страны вроде КНР запрещают майнинг на своей территории. В Казахстане, куда переезжают многие майнеры после китайских запретов, приняли закон о введении надбавки за электричество для криптоферм. В Иране, где добывается 4,5 % всех биткоинов, введён запрет на майнинг из-за угрозы нехватки электричества. Выделяются некоторые страны вроде Сальвадора - здесь для добычи криптовалюты намерены использовать энергию местных вулканов.

В апреле представители криптоиндустрии заключили соглашение Crypto Climate Accords ( CCA) для выработки приемлемого решения для майнинга по всему миру.

Используемый сейчас механизм Proof-of-Work (PoW) требует математических вычислений для получения результата расчётов. Проблема в том, что одновременно расчётами в мире занимается множество ферм и многочисленные любители, а победитель в каждом случае только один - при этом тратится огромное количество энергии.

Proof of Stake (PoS) - альтернативный механизм, впервые реализованный в 2012 году. Доля (Stake) используется в качестве ресурса, который определяет, какая именно система получает право добычи очередного блока. По сути процесс превращается в комбинацию аукциона и лотереи, причём только победители должны тратить энергию для решения математической задачи - аутентификации транзакции. В результате PoS-модель обещает снизить энергопотребление почти на 99 % в сравнении с PoW.



