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Депозитные ставки для физлиц 14.07.21
16:58 14.07.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 14 июля 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|6.87
|0.30
|0.11
|6 мес.
|7.59
|0.45
|0.18
|9 мес.
|8.05
|0.61
|0.19
|12 мес.
|8.23
|0.82
|0.31
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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