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Фунт дорожает к доллару 14 июля на фоне высокой инфляции в Великобритании
13:04 14.07.2021 |
Курс фунта стерлингов в среду растет к доллару после публикации статистики по инфляции в Великобритании, которая оказалась выше прогнозов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.15 EEST курс фунта к доллару рос до 1,3844 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,3808 доллара.
Курс евро к доллару рос до 1,1782 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1774 доллара. Курс доллара к иене опускался до 110,47 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,61 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,02%, до 92,73 пункта.
Трейдеры в среду отыгрывают статистику из Великобритании. Годовая инфляция в стране в июне ускорилась до 2,5%, что является максимумом с августа 2018 года и второй месяц подряд превосходит целевой показатель Банка Англии в 2%.
По словам аналитиков J.P. Morgan Asset Management, которые приводит газета Wall Street Journal, высокая инфляция может вынудить Банк Англии сократить поддержку экономики. "В условиях впечатляющего восстановления темпов роста экономики и ускорения инфляции регулятор, вероятно, почувствует, что быстро подходит время для сокращения поддержки, которую он оказывают экономике", - сказал стратег банка по глобальному рынку Хью Гимбер (Hugh Gimber).
Аналитик Quilter Cheviot Ричард Картер (Richard Carter) добавил, что рост потребительских цен в Великобритании может стать устойчивым и спровоцировать проблемы. "В такой ситуации Банку Англии придется действовать быстро, чтобы устранить инфляционное давление", - отметил эксперт.
Рост курса евро сдерживает статистика из еврозоны. Промышленное производство в регионе в мае выросло на 20,5% в годовом выражении, а в месячном - снизилось на 1%. Аналитики ждали роста показателя на 22,2% в годовом выражении и снижения на 0,2% в месячном.
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