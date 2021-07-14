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Доллар дешевеет 14 июля на данных по инфляции в США
09:02 14.07.2021 |
Курс доллара снижается в среду утром после данных по рекордной инфляции в США и в ожидании публикации "Бежевой книги" (Beige Book) ФРС, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.15 EEST курс евро к доллару рос до 1,1786 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1774 доллара. Курс доллара к иене опускался до 110,5 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,61 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 92,72 пункта.
Министерство труда США во вторник сообщило, что годовая инфляция в стране в июне неожиданно ускорилась до 5,4% (рекорд с 2008 года) с майских 5%. Аналитики, напротив, ожидали замедления до 4,9%. Месячная инфляция в июне составила 0,9% после 0,6% в мае при прогнозе в 0,5%.
"Отчет продемонстрировал сохраняющуюся широту, силу и устойчивость инфляционного давления. Учитывая острую нехватку товарных запасов и отсутствие признаков ослабления спроса, трудно представить, что это давление уменьшится в ближайшем будущем", - прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики Jefferies.
Теперь инвесторы ждут заявлений ФРС США. В среду и в четверг глава регулятора Джером Пауэлл выступит перед конгрессом - сперва перед комитетом по финансовым услугам, а затем перед банковским комитетом. Кроме того, позднее в среду будет опубликована ежемесячная "Бежевая книга" (Beige Book) ФРС с комментариями по экономике страны.
Кроме того, до конца недели ожидается очередной блок макроэкономической статистики по США: в четверг выйдут данные по промышленному производству, а в пятницу - по розничным продажам в стране.
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