Доллар дешевеет 14 июля на данных по инфляции в США

Курс доллара снижается в среду утром после данных по рекордной инфляции в США и в ожидании публикации "Бежевой книги" (Beige Book) ФРС, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.15 EEST курс евро к доллару рос до 1,1786 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1774 доллара. Курс доллара к иене опускался до 110,5 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,61 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 92,72 пункта.

Министерство труда США во вторник сообщило, что годовая инфляция в стране в июне неожиданно ускорилась до 5,4% (рекорд с 2008 года) с майских 5%. Аналитики, напротив, ожидали замедления до 4,9%. Месячная инфляция в июне составила 0,9% после 0,6% в мае при прогнозе в 0,5%.

"Отчет продемонстрировал сохраняющуюся широту, силу и устойчивость инфляционного давления. Учитывая острую нехватку товарных запасов и отсутствие признаков ослабления спроса, трудно представить, что это давление уменьшится в ближайшем будущем", - прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики Jefferies.

Теперь инвесторы ждут заявлений ФРС США. В среду и в четверг глава регулятора Джером Пауэлл выступит перед конгрессом - сперва перед комитетом по финансовым услугам, а затем перед банковским комитетом. Кроме того, позднее в среду будет опубликована ежемесячная "Бежевая книга" (Beige Book) ФРС с комментариями по экономике страны.

Кроме того, до конца недели ожидается очередной блок макроэкономической статистики по США: в четверг выйдут данные по промышленному производству, а в пятницу - по розничным продажам в стране.