Объем продаж ОВГЗ на аукционах вырос до 8,1 млрд грн при неизменных ставках

Продажи гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник выросли в 2,6 раза по сравнению с предыдущей неделей - до 8,1 млрд грн, основной объем пришелся на бумаги сроком погашения от года до двух.

Как говорится на сайте министерства, ставки отсечения остались прежними: 3 мес. - 8,5%, 12 мес. - 10,99%, 17 мес. - 11,3%, 26-мес - 12,09%, 3-летние - 12,3%, 5-летние - 12,59%.

Минфин отказался удовлетворить 2 из 83 заявок: одной - на 400 млн грн (по номиналу) на покупку 3-мес. ОВГЗ под 9% и одной - на покупку 12-мес. ОВГЗ под 11,02% (объем невозможно оценить из-за связанного с ограничением предложения частичного удовлетворения других заявок).

Основной объем продаж пришелся на 12-мес. бумаги - 2,11 млрд грн, 17-мес. - 1,68 млрд грн и 26-мес. - 3,65 млрд грн.

Спрос на популярные ранее среди нерезидентов 5-летние ОВГЗ в этот раз упал еще больше - до 37 млн грн против 80 млн грн неделей ранее и 550 млн грн двумя неделями ранее, тогда как еще чуть больше месяца тому он превышал 4 млрд грн.

Средневзвешенная ставка на гривневых аукционах составила 11,58% против 11,74% в минувший вторник при сокращении средневзвешенного срока до 21 мес. с 24 мес.

Помимо того Минфин привлек $65 млн под прежнюю ставку 3,7%.



Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте

Номер аукциона 145 146 147 148 149 150 Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000213300 Доразмещение UA4000218325 Доразмещение UA4000216774 Доразмещение UA4000173371 Доразмещение UA4000219208 Доразмещение UA4000218531 Номинальная стоимость 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Количество выставленных облигаций. шт. 500000 2000000 2000000 - - - Дата проведения 13.07.2021 13.07.2021 13.07.2021 13.07.2021 13.07.2021 13.07.2021 Дата оплаты за приобретенные облигации 14.07.2021 14.07.2021 14.07.2021 14.07.2021 14.07.2021 14.07.2021 Срок оплаты процентов 21.07.2021 24.11.2021 25.08.2021 05.01.2022 17.11.2021 Срок оплаты процентов 19.01.2022 25.05.2022 23.02.2022 06.07.2022 18.05.2022 Срок оплаты процентов 20.07.2022 23.11.2022 24.08.2022 04.01.2023 16.11.2022 Срок оплаты процентов 22.02.2023 05.07.2023 17.05.2023 Срок оплаты процентов 23.08.2023 03.01.2024 15.11.2023 Срок оплаты процентов 03.07.2024 15.05.2024 Срок оплаты процентов 13.11.2024 Срок оплаты процентов 14.05.2025 Срок оплаты процентов 12.11.2025 Срок оплаты процентов 13.05.2026 Размер купонного платежа на одну облигацию, грн - 56.00 55.50 50.00 61.50 62.60 Номинальный уровень доходности. % 10.42 11.20 11.10 10.00 12.30 12.52 Срок обращения (дней) 105 371 497 770 1085 1764 Срок погашения 27.10.2021 20.07.2022 23.11.2022 23.08.2023 03.07.2024 13.05.2026 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 580793000 2952661000 1656710000 3649610000 450154000 36828000 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 180793000 2000000000 1656710000 3649610000 450154000 36828000 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 12422688000 13415499000 9258175000 15593163000 836676000 4905482000 Количество поданных заявок. шт. 12 22 6 24 12 7 Количество удовлетворенных заявок. шт. 11 21 6 24 12 7 Максимальный уровень доходности облигаций. % 9.00 11.02 11.30 12.09 12.30 12.59 Минимальный уровень доходности облигаций. % 8.50 10.95 11.30 12.06 12.30 12.59 Установленная доходность. % 8.50 10.99 11.30 12.09 12.30 12.59 Средневзвешенная доходность. % 8.50 10.99 11.30 12.09 12.30 12.59 Поступление в бюджет 176477471.09 2111522113.56 1676888727.80 3650478855.90 451189354.20 37430874.36

Данные: Минфин Украины

Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте

Номер аукциона 151 Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000218812 (Ном. в ин.вал. $ США) Номинальная стоимость 1000 Количество выставленных облигаций, шт, - Дата размещения 13.07.2021 Дата оплаты за приобретенные облигации 14.07.2021 Размер купонного платежа на одну облигацию - Номинальный уровень доходности. % 3.70 Срок обращения (дней) 344 Дата погашения 23.06.2022 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 67519000 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 67519000 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 183563000 Количество поданных заявок. шт 61 Количество удовлетворенных заявок. шт 61 Максимальный уровень доходности облигаций. % 3.70 Минимальный уровень доходности облигаций. % 3.70 Установленная доходность. % 3.70 Средневзвешенная доходность. % 3.70 Поступление в бюджет 65250361.60

Данные: Минфин Украины