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Объем продаж ОВГЗ на аукционах вырос до 8,1 млрд грн при неизменных ставках
Продажи гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник выросли в 2,6 раза по сравнению с предыдущей неделей - до 8,1 млрд грн, основной объем пришелся на бумаги сроком погашения от года до двух.
Как говорится на сайте министерства, ставки отсечения остались прежними: 3 мес. - 8,5%, 12 мес. - 10,99%, 17 мес. - 11,3%, 26-мес - 12,09%, 3-летние - 12,3%, 5-летние - 12,59%.
Минфин отказался удовлетворить 2 из 83 заявок: одной - на 400 млн грн (по номиналу) на покупку 3-мес. ОВГЗ под 9% и одной - на покупку 12-мес. ОВГЗ под 11,02% (объем невозможно оценить из-за связанного с ограничением предложения частичного удовлетворения других заявок).
Основной объем продаж пришелся на 12-мес. бумаги - 2,11 млрд грн, 17-мес. - 1,68 млрд грн и 26-мес. - 3,65 млрд грн.
Спрос на популярные ранее среди нерезидентов 5-летние ОВГЗ в этот раз упал еще больше - до 37 млн грн против 80 млн грн неделей ранее и 550 млн грн двумя неделями ранее, тогда как еще чуть больше месяца тому он превышал 4 млрд грн.
Средневзвешенная ставка на гривневых аукционах составила 11,58% против 11,74% в минувший вторник при сокращении средневзвешенного срока до 21 мес. с 24 мес.
Помимо того Минфин привлек $65 млн под прежнюю ставку 3,7%.
Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|145
|146
|147
|148
|149
|150
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000213300
|Доразмещение UA4000218325
|Доразмещение UA4000216774
|Доразмещение UA4000173371
|Доразмещение UA4000219208
|Доразмещение UA4000218531
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|500000
|2000000
|2000000
|-
|-
|-
|Дата проведения
|13.07.2021
|13.07.2021
|13.07.2021
|13.07.2021
|13.07.2021
|13.07.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|14.07.2021
|14.07.2021
|14.07.2021
|14.07.2021
|14.07.2021
|14.07.2021
|Срок оплаты процентов
|21.07.2021
|24.11.2021
|25.08.2021
|05.01.2022
|17.11.2021
|Срок оплаты процентов
|19.01.2022
|25.05.2022
|23.02.2022
|06.07.2022
|18.05.2022
|Срок оплаты процентов
|20.07.2022
|23.11.2022
|24.08.2022
|04.01.2023
|16.11.2022
|Срок оплаты процентов
|22.02.2023
|05.07.2023
|17.05.2023
|Срок оплаты процентов
|23.08.2023
|03.01.2024
|15.11.2023
|Срок оплаты процентов
|03.07.2024
|15.05.2024
|Срок оплаты процентов
|13.11.2024
|Срок оплаты процентов
|14.05.2025
|Срок оплаты процентов
|12.11.2025
|Срок оплаты процентов
|13.05.2026
|Размер купонного платежа на одну облигацию, грн
|-
|56.00
|55.50
|50.00
|61.50
|62.60
|Номинальный уровень доходности. %
|10.42
|11.20
|11.10
|10.00
|12.30
|12.52
|Срок обращения (дней)
|105
|371
|497
|770
|1085
|1764
|Срок погашения
|27.10.2021
|20.07.2022
|23.11.2022
|23.08.2023
|03.07.2024
|13.05.2026
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|580793000
|2952661000
|1656710000
|3649610000
|450154000
|36828000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|180793000
|2000000000
|1656710000
|3649610000
|450154000
|36828000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|12422688000
|13415499000
|9258175000
|15593163000
|836676000
|4905482000
|Количество поданных заявок. шт.
|12
|22
|6
|24
|12
|7
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|11
|21
|6
|24
|12
|7
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|9.00
|11.02
|11.30
|12.09
|12.30
|12.59
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|8.50
|10.95
|11.30
|12.06
|12.30
|12.59
|Установленная доходность. %
|8.50
|10.99
|11.30
|12.09
|12.30
|12.59
|Средневзвешенная доходность. %
|8.50
|10.99
|11.30
|12.09
|12.30
|12.59
|Поступление в бюджет
|176477471.09
|2111522113.56
|1676888727.80
|3650478855.90
|451189354.20
|37430874.36
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|151
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000218812 (Ном. в ин.вал. $ США)
|Номинальная стоимость
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|Дата размещения
|13.07.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|14.07.2021
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|Номинальный уровень доходности. %
|3.70
|Срок обращения (дней)
|344
|Дата погашения
|23.06.2022
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|67519000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|67519000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|183563000
|Количество поданных заявок. шт
|61
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|61
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|3.70
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|3.70
|Установленная доходность. %
|3.70
|Средневзвешенная доходность. %
|3.70
|Поступление в бюджет
|65250361.60
Данные: Минфин Украины
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