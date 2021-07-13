Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 12.07.21

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|07.07
|350.0 (7.5)
|-
|08.07
|280.0 (7.5)
|-
|09.07
|425.0 (7.5) 5000.0 (7.66)
|-
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|07.07
|62382.0 (6.5)
|-
|08.07
|62562.0 (6.5)
|-
|09.07
|47994.0 (6.5)
|47994.0 (7.5;14)
|12.07
|36750.0 (6.5)
|-
Данные НБУ