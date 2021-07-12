Доллар 12 июля стабилен к мировым валютам в ожидании новостей из США

Курс доллара в понедельник днем почти не меняется к евро и иене в ожидании выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла и статистики по американской экономике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.42 EEST курс евро к доллару снижался до 1,1871 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1873 доллара. Курс доллара к иене опускался до 110,09 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,14 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,06%, до 92,18 пункта.

В центре внимания мировых рынков на этой неделе - выступление Пауэлла в конгрессе в среду и американская статистика, включая данные по инфляции во вторник и розничные продажи в пятницу. Однако, как считают аналитики UniCredit, которых цитирует газета Wall Street Journal, и эти события "вряд ли выведут валюты из нынешнего тупика и предложат инвесторам четкое направление для торговли". На этом фоне эксперты считают маловероятным, что на этой неделе курс евро сможет достичь 1,19 доллара.

Эксперты UniCredit считают, что Пауэлл, вероятно, укажет на улучшение ситуации в экономике, которое оправдывает движение регулятора к сокращению поддержки, но при этом вряд ли назовет сроки ужесточения монетарной политики ФРС.