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Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 08.07.21
11:01 09.07.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 8 июля.
Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|06.07
|100.0 (8.5)
|-
|07.07
|350.0 (8.5)
|-
|08.07
|280.0 (8.5)
|-
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|06.07
|57814.0 (6.5)
|-
|07.07
|62382.0 (6.5)
|-
|08.07
|62562.0 (6.5)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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