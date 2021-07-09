Доллар США 9 июля дорожает к основным мировым валютам в пятницу

Доллар США умеренно укрепляется относительно основных мировых валют на торгах в пятницу на фоне растущего беспокойства по поводу восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19.

Евро торгуется утром в районе $1,1829 против $1,1848 на закрытие предыдущей сессии.

Курс евро к японской находится около 130,25 иены по сравнению со 130,04 иены в четверг. Курс доллара составляет 110,11 иены против 109,76 иены.

Правительство Японии приняло решение ввести в Токио режим чрезвычайного положения на период Олимпийских игр в связи с ухудшающейся ситуацией с распространением COVID-19, сообщило в четверг агентство "Киодо". По данным агентства, ранее власти хотели ограничиться более мягкими ограничительными мерами в Токио, однако в столице страны отмечается рост заболеваемости коронавирусом.

Распространение новых штаммов коронавируса и возможное влияние этого на развитие мировой экономики отрицательно сказываются на аппетите инвесторов к риску, отмечает Trading Economics.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, поднимается на 0,1%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, прибавляет 0,16%.

Подъем американской валюты к австралийскому доллару составляет 0,1%, к новозеландскому доллару - 0,3%.

Протокол июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованный в среду, показал, что некоторые из руководителей американского ЦБ видят возможность более раннего, чем ожидалось, сокращения объемов стимулирования Федрезервом на фоне быстрого роста экономической активности в США. Другие участники, однако, отмечали, что более слабые, чем ожидалось, майские данные по рынку труда США требуют от ФРС проявить терпение в планировании следующих шагов.

В целом руководители Федрезерва в ходе заседания 15-16 июня пришли к заключению, что прогресс в движении к целям центробанка пока недостаточный, хотя и будет продолжаться.

Тем временем Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг опубликовал официальные результаты пересмотра стратегии в отношении денежно-кредитной политики, изменив цель по инфляции.

В сообщении регулятора говорится, что ЕЦБ считает наилучшим способом поддержания ценовой стабильности стремиться к целевому показателю инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе. При этом регулятор отмечает, что цель по инфляции является симметричной. Это означает, что отклонения от целевого показателя в положительную или отрицательную сторону являются нежелательными.

