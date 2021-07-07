Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 06.07.21

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|06.07
|100.0 (8.5)
|-
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|02.07
|54138.0 (6.5)
|110707.0 (7.5; 14)
|05.07
|59586.0 6.5)
|-
|06.07
|57814.0 (6.5)
Данные НБУ