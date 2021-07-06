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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 05.07.21
10:58 06.07.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 5 июля.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|30.06
|32684.0 (6.5)
|-
|01.07
|32684.0 (6.5)
|-
|02.07
|54138.0 (6.5)
|110707.0 (7.5; 14)
|05.07
|59586.0 6.5)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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