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Курс евро 5 июля перешел к росту к доллару после статданных по еврозоне
13:29 05.07.2021 |
Курс евро в понедельник днем перешел к росту к доллару после публикации статданных по еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.30 EEST курс евро к доллару рос до 1,1877 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1864 доллара. Курс доллара к иене снижался до 110,88 иены с уровня предыдущего закрытия в 111,04 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 92,19 пункта.
Валютные инвесторы с оптимизмом восприняли статданные, опубликованные ранее в понедельник исследовательской организацией Markit Economics по композитному индексу деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны. Так, индекс, по окончательной оценке, в июне вырос до 59,5 пункта с 57,1 пункта в мае. При этом, аналитики ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 59,2 пункта.
"В дополнение к впечатляющему росту, наблюдаемому в производственном секторе, PMI показывает, что экономика региона работает на полную мощность в середине лета", - прокомментировал газете Wall Street Journal главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон (Chris Williamson).
При этом индекс американской валюты демонстрирует слабую динамику вследствие отсутствия активной торговли по случаю выходного в честь Дня Независимости в США.
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