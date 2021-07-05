Курс евро 5 июля перешел к росту к доллару после статданных по еврозоне

Курс евро в понедельник днем перешел к росту к доллару после публикации статданных по еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.30 EEST курс евро к доллару рос до 1,1877 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1864 доллара. Курс доллара к иене снижался до 110,88 иены с уровня предыдущего закрытия в 111,04 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 92,19 пункта.

Валютные инвесторы с оптимизмом восприняли статданные, опубликованные ранее в понедельник исследовательской организацией Markit Economics по композитному индексу деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны. Так, индекс, по окончательной оценке, в июне вырос до 59,5 пункта с 57,1 пункта в мае. При этом, аналитики ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 59,2 пункта.

"В дополнение к впечатляющему росту, наблюдаемому в производственном секторе, PMI показывает, что экономика региона работает на полную мощность в середине лета", - прокомментировал газете Wall Street Journal главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон (Chris Williamson).

При этом индекс американской валюты демонстрирует слабую динамику вследствие отсутствия активной торговли по случаю выходного в честь Дня Независимости в США.