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Информация об агентстве
ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 01.07.21
11:06 01.07.2021 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа в обращении на 1 июля 2021 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Тер. громады
|Физлица
|Нерезиденты
|на 01.07.20
|880431.52
|324576.85
|417435.07
|30566.27
|0.00
|7623.17
|100230.15
|на 03.08.20
|876657.10
|324576.85
|425116.42
|27207.75
|0.00
|7223.08
|92533.00
|на 01.09.20
|863137.55
|324576.85
|415098.53
|28134.21
|0.00
|7659.72
|87668.24
|на 02.10.20
|876478.74
|324576.85
|431332.74
|29920.59
|0.00
|8143.76
|82504.79
|на 02.11.20
|891721.25
|324576.85
|447765.55
|31986.57
|0.00
|8334.65
|79057.63
|на 01.12.20
|903292.36
|324576.85
|460614.83
|33950.94
|0.00
|8874.00
|75275.74
|на 06.01.21
|999317.98
|324576.85
|519939.52
|58103.08
|186.36
|11218.42
|85293.76
|на 01.02.21
|1012397.54
|324576.85
|520518.91
|59344.66
|186.36
|12404.96
|95365.82
|на 01.03.21
|1023597.75
|322076.85
|525888.69
|59557.57
|267.04
|13930.86
|101876.74
|на 01.04.21
|1017224.13
|322076.85
|529621.93
|45446.01
|276.17
|15406.17
|104396.99
|на 05.05.21
|1003976.50
|320976.85
|524767.40
|44306.82
|276.17
|16196.39
|97452.87
|на 01.06.21
|996443.66
|318776.85
|515919.80
|46246.14
|195.49
|17012.59
|98292.79
|на 02.06.21
|996345.80
|318776.85
|515779.67
|46296.00
|195.49
|17006.85
|98290.94
|на 03.06.21
|990479.64
|318776.85
|508845.95
|45724.14
|195.49
|16815.03
|100122.18
|на 04.06.21
|978044.68
|318776.85
|499852.63
|43099.44
|195.49
|16124.86
|99995.41
|на 07.06.21
|977774.52
|318776.85
|499113.81
|43335.15
|195.49
|16154.74
|100198.48
|на 08.06.21
|977454.90
|318776.85
|498650.60
|43308.34
|195.49
|16146.46
|100377.15
|на 09.06.21
|977420.49
|318776.85
|498530.04
|43321.22
|195.49
|16217.55
|100379.33
|на 10.06.21
|989439.39
|317276.85
|504383.84
|44620.75
|195.49
|16383.22
|106579.25
|на 11.06.21
|996138.46
|317276.85
|505687.38
|47363.22
|195.49
|17140.36
|108475.16
|на 14.06.21
|995795.07
|317276.85
|505170.85
|47439.35
|195.49
|17149.12
|108563.42
|на 15.06.21
|995591.18
|317276.85
|505094.55
|47417.38
|195.49
|17143.22
|108463.68
|на 16.06.21
|995297.43
|317276.85
|504906.78
|47419.14
|195.49
|17161.42
|108337.75
|на 17.06.21
|987524.24
|317276.85
|495004.63
|47429.07
|195.49
|17276.98
|110341.23
|на 18.06.21
|989809.93
|317276.85
|496260.31
|47699.37
|195.49
|17461.11
|110916.80
|на 22.06.21
|989791.49
|317276.85
|496209.67
|47816.04
|195.49
|17561.19
|110732.25
|на 23.06.21
|990291.94
|317276.85
|496536.04
|48013.27
|195.49
|17646.49
|110623.81
|на 24.06.21
|998260.31
|317276.85
|503604.00
|48134.52
|195.49
|17980.07
|111069.39
|на 25.06.21
|1002212.80
|317276.85
|507101.07
|48338.51
|195.49
|18215.98
|111084.90
|на 29.06.21
|1001954.68
|317276.85
|507204.95
|48462.03
|195.49
|18204.90
|110610.45
|на 30.06.21
|1000888.00
|317276.85
|506483.72
|48263.04
|195.49
|18111.80
|110557.10
|на 01.07.21
|999445.36
|317276.85
|505355.04
|48138.12
|63.40
|18119.16
|110492.80
Данные: НБУ
Официальный Курс НБУ на 1 июля - 27.2275 грн.
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