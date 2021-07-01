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Евро стабилизировался к доллару 1 июля после выхода статистики по еврозоне
13:28 01.07.2021 |
Курс евро в четверг днем стабилизировался к доллару после выхода позитивных данных по еврозоне, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 12.55 EEST евро торговался на уровне предыдущего закрытия в 1,1855 доллара. До публикации статистики евро снижался к доллару.
Курс доллара к иене поднимался до 111,47 иены с уровня предыдущего закрытия в 111,1 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 92,47 пункта.
Безработица в еврозоне в мае снизилась до 7,9% с пересмотренного показателя апреля в 8,1%. Аналитики ожидали показатель на уровне 8%. Кроме того, безработица в ЕС снизилась до 7,3% с пересмотренного показателя апреля в 7,4%.
Индекс деловой активности PMI в промышленности 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июне вырос до 63,4% с 63,1 пункта в мае. При этом аналитики ожидали сохранения показателя на уровне мая.
Теперь инвесторы ожидают статистики по США, которая может повлиять на динамику валютных курсов. Так, аналитики ожидают, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 26 июня, снизилось на 21 тысячу по сравнению с показателем предыдущей недели - до 390 тысяч. Позднее будет опубликован индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing). Эксперты полагают, что показатель в июне снизился до 61% против 61,2% в мае.
Главным событием для инвесторов остается июньская статистика по рынку труда США, которая будет опубликована в пятницу. Эксперты полагают, что безработица в стране в июне снизилась до 5,7% с уровня мая в 5,8%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 700 тысяч.
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