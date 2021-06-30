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Качество платежных услуг возрастет: Рада приняла закон во втором чтении
13:35 30.06.2021 |
В Украине появится рынок платежных услуг. Верховная рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №4364.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
"За" проголосовал 241 депутат.
Документ определяет общий порядок выполнения платежных операций в Украине (в том числе, которые инициируются или завершаются в Украине), устанавливает исключительный перечень платежных услуг, порядок их предоставления, условия авторизации и перечень категорий поставщиков платежных услуг.
Будут существовать девять платежных услуг, из которых семь являются финансовыми платежными услугами, две - нефинансовыми; определен круг их поставщиков.
Закон определяет требования к авторизации поставщиков платежных услуг, предусмотрена возможность создания и деятельности малых платежных учреждений с упрощенными к ним требованиями.
Небанковские финансовые учреждения смогут осуществлять платежные операции без обязательного участия в платежных системах.
Согласно документу, выпускать электронные деньги и эмитировать платежные карты смогут не только банки, но и другие предоставители платежных услуг, получившие соответствующую лицензию.
Закон усиливает ответственность за незаконные действия с платежными инструментами и средствами доступа к банковским и/или платежным счетам. Требования к безопасности платежных операций повысятся: поставщики платежных услуг обязуются использовать усиленную аутентификацию пользователей в определенных случаях.
Напомним, за основу этот документ Рада приняла в феврале.
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