Минфин на аукционах ОВГЗ 29 июня привлек в госбюджет 2,5 млрд грн

Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|133
|134
|135
|136
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000204986
|Доразмещение UA4000218325
|Доразмещение UA4000216774
|Доразмещение UA4000201255
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|500 000
|3 000 000
|3 000 000
|-
|Дата размещения
|29.06.2021
|29.06.2021
|29.06.2021
|29.06.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|30.06.2021
|30.06.2021
|30.06.2021
|30.06.2021
|Дата оплаты процентов
|29.09.2021
|21.07.2021
|24.11.2021
|24.11.2021
|Дата оплаты процентов
|19.01.2022
|25.05.2022
|25.05.2022
|Дата оплаты процентов
|20.07.2022
|23.11.2022
|23.11.2022
|Дата оплаты процентов
|24.05.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|76.80
|56.00
|55.50
|80.00
|Номинальный уровень доходности. %
|15.36
|11.20
|11.10
|16.00
|Срок обращения (дней)
|91
|385
|511
|693
|Дата погашения
|29.09.2021
|20.07.2022
|23.11.2022
|24.05.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|111 340 000
|707 140 000
|201 600 000
|472 123 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|111 340 000
|707 140 000
|201 600 000
|472 123 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|11 848 347 000
|10 465 405 000
|7 518 148 000
|19 046 286 000
|Количество поданных заявок. шт
|5
|7
|9
|15
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|5
|7
|9
|15
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|8.50
|10.99
|11.30
|12.00
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|8.50
|10.95
|11.30
|12.00
|Установленная доходность. %
|8.50
|10.99
|11.30
|12.00
|Средневзвешенная доходность. %
|8.50
|10.99
|11.30
|12.00
|Поступление в бюджет
|117 421 390.80
|743 509 505.39
|203 194 656.00
|510 530 206.05
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|137
|138
|139
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000207880
|Доразмещение UA4000207518
|Доразмещение UA4000218531)
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|29.06.2021
|29.06.2021
|29.06.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|30.06.2021
|30.06.2021
|30.06.2021
|Дата оплаты процентов
|24.11.2021
|01.12.2021
|17.11.2021
|Дата оплаты процентов
|25.05.2022
|01.06.2022
|18.05.2022
|Дата оплаты процентов
|23.11.2022
|30.11.2022
|16.11.2022
|Дата оплаты процентов
|24.05.2023
|31.05.2023
|17.05.2023
|Дата оплаты процентов
|22.11.2023
|29.11.2023
|15.11.2023
|Дата оплаты процентов
|22.05.2024
|29.05.2024
|15.05.2024
|Дата оплаты процентов
|27.11.2024
|13.11.2024
|Дата оплаты процентов
|28.05.2025
|14.05.2025
|Дата оплаты процентов
|26.11.2025
|Дата оплаты процентов
|27.05.2026
|Дата оплаты процентов
|25.11.2026
|Дата оплаты процентов
|26.05.2027
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|49.95
|48.95
|62.60
|Номинальный уровень доходности. %
|9.99
|9.79
|12.52
|Срок обращения (дней)
|1 057
|2 156
|1 778
|Дата погашения
|22.05.2024
|26.05.2027
|13.05.2026
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|80 018 000
|368 491 000
|548 050 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|80 018 000
|368 491 000
|548 050 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|18 104 789 000
|7 018 477 000
|4 789 238 000
|Количество поданных заявок. шт
|7
|11
|5
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|7
|11
|5
|Максимальный уровень доходности облигаций.%
|12.30
|12.75
|12.59
|Минимальный уровень доходности облигаций.%
|12.30
|12.65
|12.59
|Установленная доходность. %
|12.30
|12.75
|12.59
|Средневзвешенная доходность.%
|12.30
|12.73
|12.59
|Поступление в бюджет
|76 365 978.48
|327 024 556.87
|554 412 860.50
Данные: Минфин Украины