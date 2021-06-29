Финансовые новости
- |
- 29.06.21
- |
- 19:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 29.06.21
17:23 29.06.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 29 июня 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|6.85
|0.30
|0.11
|6 мес.
|7.58
|0.45
|0.18
|9 мес.
|8.10
|0.62
|0.19
|12 мес.
|8.19
|0.83
|0.31
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Изменения в Конституции: Когда Зеленский попытается сделать президентско-парламентскую республику
ТОП-НОВОСТИ
|Концлагерный союз. Зачем Кремль начал интеграцию ОРДО с ОРЛО
|Позитив недели. Наш ВПК представил новинки на выставке в Киеве
|Неожиданная продажа валюты «Укравтодором» укрепила гривню на межбанке
|Зеленский и «вагнеровцы». Пять выводов из откровений президента в интервью «1+1»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минфин на аукционах ОВГЗ 29 июня привлек в госбюджет 2,5 млрд грн
|Депозитные ставки для физлиц 29.06.21
|Зампреды НБУ Рожкова и Сологуб предлагали повысить учетную ставку до 8%
|Сохранение учетной ставки НБУ на уровне 7,5% поддержали 7 из 10 членов комитета НБУ, еще трое были за повышение до 8%
|Курс евро 29 июня ускоряет снижение к доллару на коронавирусных опасениях
|Фондовые биржи Азии 29 июня закрылись снижением на ситуации с коронавирусом
Это интересно
|Foxconn поможет тайваньскому производителю электроскутеров с сервисом быстрой замены батарей выйти на глобальный рынок
|Hyundai Motor Group завершила сделку по приобретению Boston Dynamics у SoftBank
|Virgin Galactic получила разрешение американских властей на отправку людей в космос
|Ferrari представила первый дорожный суперкар с двигателем V6
|Австралия будет штрафовать IT-гигантов и отправлять в тюрьму пользователей за неприемлемые посты
|Основатели криптобиржи Africrypt украли биткойнов на 3,6 миллиарда долларов
|Представлены умные очки для смартфона с экранами Micro OLED производства Sony — TCL NxtWear G