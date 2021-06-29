Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 25.06.21

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|25.06
|-
|750.0 (7.5;84)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|23.06
|33291.0 (6.5)
|-
|24.06
|30923.0 (6.5)
|-
|25.06
|37754.0 (6.5)
|124282.0 (7.5;7)
Данные НБУ