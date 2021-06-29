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Курс евро 29 июня ускоряет снижение к доллару на коронавирусных опасениях
13:17 29.06.2021 |
По состоянию на 12.14 EEST курс евро к доллару снижается до 1,1904 с уровня прошлого закрытия в 1,1924 доллара; курс доллара к иене растет до 110,63 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,62 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,19%, до 92,06 пункта.
На рынке европейской валюты наблюдается негативная динамика, поскольку инвесторы следят за ситуацией с распространением нового штамма коронавируса "дельта", который ставит под угрозу восстановление экономики.
"В частности, евро кажется уязвимым... и вскоре может протестировать новые многомесячные минимумы по отношению к доллару, поскольку новый штамм станет широко распространенным по всему континенту", - сказал газете Wall Street Journal аналитик Activ Trades Рикардо Эванджелиста (Ricardo Evangelista).
Также трейдеры ожидают данных об инфляции в Германии. Аналитики прогнозируют, что потребительские цены в стране, по предварительной оценке, замедлили годовой рост до 2,3% с 2,5% месяцем ранее.
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