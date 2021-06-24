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Goldman Sachs провел первую сделку на блокчейн-платформе JPMorgan
17:13 24.06.2021 |
Инвестиционный банк Goldman Sachs присоединился к сети на базе блокчейна финансового холдинга JPMorgan для проведения сделок РЕПО с использованием смарт-контрактов и цифровой версии доллара.
Согласно Bloomberg, первую транзакцию банк провел 17 июня 2021 года. Учреждение обменяло токенизированные казначейские облигации США на стейблкоины JPM Coin.
«Мы рассматриваем это как ключевой момент для оцифровки операций по сделкам», - заявил глава подразделения цифровых активов Goldman Sachs Мэтью Макдермотт.
Транзакция заняла три часа и пять минут, ее сумму в банке не назвали. По словам Макдермотта, знание точного времени, затрачиваемого на сделку, является большим шагом вперед по сравнению с существующими рынками. Благодаря смарт-контрактам обмен активами происходит одномоментно.
«Мы платим проценты за минуту. Твердо считаем, что это изменит природу внутридневного рынка», - отметил он.
Соглашение РЕПО фактически позволяет взять краткосрочный заем под залог ценных бумаг. Юридически это оформляется как покупка и продажа.
JPMorgan запустил рынок РЕПО на блокчейн-платформе Onyx в декабре. Объем днгевной торговли составляет более $1 млрд.
По словам пресс-секретаря Джессики Франсиско, конгломерат ведет переговоры о присоединении к сети с десятком банковских и инвестиционных клиентов.
Напомним, JPMorgan совместно с банком DBS и компанией Temasek анонсировал создание блокчейн-платформы для межбанковских платежей, торговли и расчетов в иностранной валюте.
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