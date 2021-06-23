Кредиты рефинансирования подпитывали покупку ОВГЗ - Нацбанк

Банки за время кризиса почти втрое увеличили портфель ОВГЗ, частично за счет кредитов долгосрочного рефинансирования, сообщил Национальный банк в июньском отчете о финансовой стабильности.

"Воспользовавшись благоприятными условиями на рынке, многие банки стали наращивать портфель ОВГЗ. Сейчас 35 банков, среди которых один государственный, имеют долю рефинансирования в обязательствах свыше 5%. Они сконцентрировали 88% кредитов от НБУ и увеличили свой портфель ОВГЗ почти втрое на протяжении кризиса, частично за счет рефинансирования", - указал регулятор в отчете во вторник.

В то же время замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе представления отчета на пресс-брифинге отметил, что на последнем аукционе по размещению долгосрочного рефинансирования, который состоялся 11 июня, спрос был повышен. Он допустил, что повышение спроса было связано с желанием "взять про запас" в связи с постепенным сворачиванием данного инструмента.

"Спрос был повышен, если сравнивать с предыдущими месяцами... Поэтому кто-то, может и взял "про запас", - сказал Сологуб в ходе брифинга.

Ранее, 17 июня, Национальный банк Украины (НБУ) объявил, что с 1 июля сократит сроки кредитов долгосрочного рефинансирования с пяти до трех лет, а также постепенно будет ограничивать его объем до 3 млрд грн с сентября, ограничения коснутся также процентных свопов, при этом с 1 октября центробанк планирует отказаться от этих инструментов.

