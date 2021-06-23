Продажи гривневых ОВГЗ выросли на 39,3% при неизменных ставках

Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|126
|127
|128
|129
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000214498
|Доразмещение UA4000218325
|Доразмещение UA4000216774
|Доразмещение UA4000201255
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|500 000
|3 000 000
|3 000 000
|-
|Дата размещения
|22.06.2021
|22.06.2021
|22.06.2021
|22.06.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|23.06.2021
|23.06.2021
|23.06.2021
|23.06.2021
|Дата оплаты процентов
|21.07.2021
|24.11.2021
|24.11.2021
|Дата оплаты процентов
|19.01.2022
|25.05.2022
|25.05.2022
|Дата оплаты процентов
|20.07.2022
|23.11.2022
|23.11.2022
|Дата оплаты процентов
|24.05.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|10,99
|55,50
|80,00
|Номинальный уровень доходности. %
|11,62
|11,20
|11,10
|16,00
|Срок обращения (дней)
|161
|392
|518
|700
|Дата погашения
|01.12.2021
|20.07.2022
|23.11.2022
|24.05.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|594 997 000
|1 982 046 000
|1 456 178 000
|3 288 019 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|500 000 000
|1 972 046 000
|1 456 178 000
|3 288 019 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|12 690 521 000
|9 758 265 000
|7 316 548 000
|18 574 163 000
|Количество поданных заявок. шт
|13
|18
|14
|14
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|13
|17
|14
|14
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|9,00
|11,20
|11,30
|12,00
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|8,85
|10,90
|11,30
|11,99
|Установленная доходность. %
|9,00
|10,99
|11,30
|12,00
|Средневзвешенная доходность. %
|9,00
|10,97
|11,30
|12,00
|Поступление в бюджет
|480 919 667,49
|2 069 558 854,82
|1 464 594 708,84
|3 547 554 939,67
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|130
|131
|132
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000207880
|Доразмещение UA4000218531
|Первичное размещение UA4000218 (ном. в $США)
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|22.06.2021
|22.06.2021
|22.06.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|23.06.2021
|23.06.2021
|23.06.2021
|Дата оплаты процентов
|24.11.2021
|17.11.2021
|Дата оплаты процентов
|25.05.2022
|18.05.2022
|Дата оплаты процентов
|23.11.2022
|16.11.2022
|Дата оплаты процентов
|24.05.2023
|17.05.2023
|Дата оплаты процентов
|22.11.2023
|15.11.2023
|Дата оплаты процентов
|22.05.2024
|15.05.2024
|Дата оплаты процентов
|13.11.2024
|Дата оплаты процентов
|14.05.2025
|Дата оплаты процентов
|12.11.2025
|Дата оплаты процентов
|13.05.2026
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|49,95
|62,60
|-
|Номинальный уровень доходности. %
|9,99
|12,52
|3,70
|Срок обращения (дней)
|1 064
|1 785
|365
|Дата погашения
|22.05.2024
|13.05.2026
|23.06.2022
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|141 292 000
|636 829 000
|116 044 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|141 292 000
|636 829 000
|116 044 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|18 024 771 000
|4 241 188 000
|116 044 000
|Количество поданных заявок. шт
|11
|18
|27
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|11
|18
|27
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|12,30
|12,59
|3,70
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|12,30
|12,55
|3,70
|Установленная доходность. %
|12,30
|12,59
|3,70
|Средневзвешенная доходность. %
|12,30
|12,59
|3,70
|Поступление в бюджет
|134 534 003,64
|642 768 729,96
|111 913 994,04
Данные: Минфин Украины