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Депозитные ставки для физлиц 22.06.21
22:08 22.06.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 22 июня 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|6.80
|0.33
|0.12
|6 мес.
|7.52
|0.49
|0.19
|9 мес.
|8.00
|0.68
|0.21
|12 мес.
|8.10
|0.89
|0.33
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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