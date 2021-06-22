Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 18.06.21

Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 18 июня.
Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|18.06
|-
|406.0 (7.5;84)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|16.06
|39883.0 (6.5)
|-
|17.06
|42973.0 (6.5)
|-
|18.06
|40456.0 (6.5)
|125850.0 (7.5;7)
Данные НБУ