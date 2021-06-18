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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 17.06.21
11:09 18.06.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 17 июня.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|14.06
|30334.0 (6.5)
|-
|15.06
|32620.0 (6.5)
|-
|16.06
|39883.0 (6.5)
|-
|17.06
|42973.0 (6.5)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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