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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 15.06.21
10:31 16.06.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 15 июня.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|11.06
|29560.0 (6.5)
|120434.0 (7.5; 7)
|14.06
|30334.0 (6.5)
|-
|15.06
|32620.0 (6.5)
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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