Минфин опустил ставку 13-мес. ОВГЗ ниже 11% и 2-летних до 12%

|Номер аукциона
|120
|121
|122
|123
|124
|Код выпуска облигаций
|ДоразмещениеUA4000218325
|Доразмещение UA4000216774
|Доразмещение UA4000201255
|Доразмещение UA4000207880
|Доразмещение UA4000218531
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|2000000
|2000000
|-
|-
|-
|Дата размещения
|15.06.2021
|15.06.2021
|15.06.2021
|15.06.2021
|15.06.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|16.06.2021
|16.06.2021
|16.06.2021
|16.06.2021
|16.06.2021
|Дата оплаты процентов
|21.07.2021
|24.11.2021
|24.11.2021
|24.11.2021
|17.11.2021
|Дата оплаты процентов
|19.01.2022
|25.05.2022
|25.05.2022
|25.05.2022
|18.05.2022
|Дата оплаты процентов
|20.07.2022
|23.11.2022
|23.11.2022
|23.11.2022
|16.11.2022
|Дата оплаты процентов
|24.05.2023
|24.05.2023
|17.05.2023
|Дата оплаты процентов
|22.11.2023
|15.11.2023
|Дата оплаты процентов
|22.05.2024
|15.05.2024
|13.11.2024
|14.05.2025
|12.11.2025
|13.05.2026
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|56.00
|55.50
|80.00
|49.95
|62.60
|Номинальный уровень доходности. %
|11.20
|11.10
|16.00
|9.99
|12.52
|Срок обращения (дней)
|399
|525
|707
|1071
|1792
|Дата погашения
|20.07.2022
|23.11.2022
|24.05.2023
|22.05.2024
|13.05.2026
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|2516574000
|61105000
|1410419000
|738686000
|1765559000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|2000000000
|61105000
|1405419000
|738686000
|1604359000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|7786219000
|5860370000
|15286144000
|17883479000
|3604359000
|Количество поданных заявок. шт
|19
|6
|23
|13
|34
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|16
|6
|22
|13
|30
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|11.20
|11.30
|12.05
|12.30
|12.80
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|10.95
|11.30
|12.00
|12.30
|12.50
|Установленная доходность. %
|10.99
|11.30
|12.00
|12.30
|12.59
|Средневзвешенная доходность. %
|10.97
|11.30
|12.00
|12.30
|12.59
|Поступление в бюджет
|2094628344.80
|61328033.25
|1512961661.88
|701744313.14
|1615494205.49
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|125
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA4000218747 (Ном. в ин.вал. EUR)
|Номинальная стоимость
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|Дата размещения
|15.06.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|16.06.2021
|Дата оплаты процентов
|09.12.2021
|Дата оплаты процентов
|09.06.2022
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|12.50
|Номинальный уровень доходности. %
|2.50
|Срок обращения (дней)
|358
|Дата погашения
|09.06.2022
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|60731000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|60731000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|60731000
|Количество поданных заявок. шт
|23
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|23
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|2.50
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|2.50
|Установленная доходность. %
|2.50
|Средневзвешенная доходность. %
|2.50
|Поступление в бюджет
|60760150.88
Данные: Минфин Украины