Минфин опустил ставку 13-мес. ОВГЗ ниже 11% и 2-летних до 12%

Основным результатом первичных аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник стало снижение доходности 13-мес. бумаг с 11,2% до 10,99% и 2-летних – с 12,05% до 12% годовых.

Как сообщил Минфин на своем сайте, накануне назначенного на 17 июня решения Национального банка Украины (НБУ) по учетной ставке в целом спрос на аукционах упал с 15,93 млрд грн до 6,49 млрд грн, а объем продаж – с 14,16 млрд грн до 5,99 млрд грн.

Минфин на этих аукционах ограничил предложение 13-мес. и 18-мес. бумаг по 2 млрд грн. Это, вероятно, повлияло на снижение ставки более "коротких" бумаг, спрос на которые составил 2,52 млрд грн, тогда как объем заявок на 18-мес. облигации упал до 61 млн грн.

Популярные среди нерезидентов 5-летние ОВГЗ, в отличие от прошлой недели, в этот раз были выставлены без ограничения в 2 млрд грн, однако спрос на них упал до 1,77 млрд грн с 4,08 млрд грн неделей ранее.

В результате ставка размещения 18-мес., 3-х и 5-летних бумаг осталась прежней – соответственно 11,3%, 12,3% и 12,59% годовых.

В целом средневзвешенная ставка на этих аукционах осталась на уровне 11,83% при увеличении средневзвешенного срока до 31 мес. с 28 мес.

Помимо того Минфин разместил годичные ОВГЗ в евро по прежней ставке 2,5% на EUR60,76 млн.

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте