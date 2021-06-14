Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 11.06.21

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|11.06
|-
|117.0 (7.5; 84) 9131.0 (7.5; 1820
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|09.06
|43200.0 (6.5)
|-
|10.06
|28085.0 (6.5)
|-
|11.06
|29560.0 (6.5)
|120434.0 (7.5; 7)
Данные НБУ