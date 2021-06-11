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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 10.06.21
11:21 11.06.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 10 июня.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|07.06
|47455.0 (6.5)
|-
|08.06
|50690.0 (6.5)
|-
|09.06
|43200.0 (6.5)
|-
|10.06
|28085.0 (6.5)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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