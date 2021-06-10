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Информация об агентстве
ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 10.06.21
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа в обращении на 10 июня 2021 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Тер. громады
|Физлица
|Нерезиденты
|на 01.06.20
|887746.07
|324576.85
|396155.58
|53082.13
|0.00
|7949.30
|105982.42
|на 01.07.20
|880431.52
|324576.85
|417435.07
|30566.27
|0.00
|7623.17
|100230.15
|на 03.08.20
|876657.10
|324576.85
|425116.42
|27207.75
|0.00
|7223.08
|92533.00
|на 01.09.20
|863137.55
|324576.85
|415098.53
|28134.21
|0.00
|7659.72
|87668.24
|на 02.10.20
|876478.74
|324576.85
|431332.74
|29920.59
|0.00
|8143.76
|82504.79
|на 02.11.20
|891721.25
|324576.85
|447765.55
|31986.57
|0.00
|8334.65
|79057.63
|на 01.12.20
|903292.36
|324576.85
|460614.83
|33950.94
|0.00
|8874.00
|75275.74
|на 06.01.21
|999317.98
|324576.85
|519939.52
|58103.08
|186.36
|11218.42
|85293.76
|на 01.02.21
|1012397.54
|324576.85
|520518.91
|59344.66
|186.36
|12404.96
|95365.82
|на 01.03.21
|1023597.75
|322076.85
|525888.69
|59557.57
|267.04
|13930.86
|101876.74
|на 01.04.21
|1017224.13
|322076.85
|529621.93
|45446.01
|276.17
|15406.17
|104396.99
|на 05.05.21
|1003976.50
|320976.85
|524767.40
|44306.82
|276.17
|16196.39
|97452.87
|на 11.05.21
|1004075.84
|320976.85
|524769.63
|44284.10
|276.17
|16308.82
|97460.27
|на 12.05.21
|1003881.60
|320976.85
|524581.68
|44310.06
|276.17
|16277.92
|97458.92
|на 13.05.21
|1004998.80
|320976.85
|525195.79
|44583.65
|276.17
|16354.13
|97612.22
|на 14.05.21
|990617.18
|320976.85
|510928.07
|44469.90
|276.17
|16371.37
|97594.82
|на 17.05.21
|990602.76
|320976.85
|511455.70
|44111.98
|276.17
|16437.45
|97344.60
|на 18.05.21
|990372.97
|320976.85
|511339.80
|44080.78
|276.17
|16455.76
|97243.60
|на 19.05.21
|989964.19
|320976.85
|511436.68
|44027.51
|276.17
|16455.35
|97791.62
|на 20.05.21
|980918.93
|318776.85
|503760.14
|44644.98
|195.49
|16400.13
|97141.35
|на 21.05.21
|990764.79
|318776.85
|513088.46
|44557.18
|195.49
|16894.19
|97252.62
|на 24.05.21
|990708.69
|318776.85
|512936.21
|44626.68
|195.49
|16920.14
|97253.32
|на 25.05.21
|990605.56
|318776.85
|512763.17
|44654.21
|195.49
|16949.73
|97266.11
|на 26.05.21
|990805.41
|318776.85
|512888.83
|44688.87
|195.49
|16976.78
|97278.59
|на 27.05.21
|996832.52
|318776.85
|516951.56
|46286.46
|195.49
|17093.19
|97528.97
|на 28.05.21
|996696.54
|318776.85
|516128.40
|46172.94
|195.49
|17104.18
|98318.69
|на 31.05.21
|996499.05
|318776.85
|516017.28
|46206.45
|195.49
|17008.95
|98294.04
|на 01.06.21
|996443.66
|318776.85
|515919.80
|46246.14
|195.49
|17012.59
|98292.79
|на 02.06.21
|996345.80
|318776.85
|515779.67
|46296.00
|195.49
|17006.85
|98290.94
|на 03.06.21
|990479.64
|318776.85
|508845.95
|45724.14
|195.49
|16815.03
|100122.18
|на 04.06.21
|978044.68
|318776.85
|499852.63
|43099.44
|195.49
|16124.86
|99995.41
|на 07.06.21
|977774.52
|318776.85
|499113.81
|43335.15
|195.49
|16154.74
|100198.48
|на 08.06.21
|977454.90
|318776.85
|498650.60
|43308.34
|195.49
|16146.46
|100377.15
|на 09.06.21
|977420.49
|318776.85
|498530.04
|43321.22
|195.49
|16217.55
|100379.33
|на 10.06.21
|989439.39
|317276.85
|504383.84
|44620.75
|195.49
|16383.22
|106579.25
Данные: НБУ
Официальный Курс НБУ. на 10 июня - 27.0906 грн.
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