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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 08.06.21
11:44 09.06.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 8 июня.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|04.06
|42402.0 (6.5)
|113851.0 (7.5; 7)
|07.06
|47455.0 (6.5)
|-
|08.06
|50690.0 (6.5)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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