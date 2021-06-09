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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Минфин на аукционах предложил новые 5-летние ОВГЗ, суммарный спрос вырос в 2,6 раза

23:33 08.06.2021 |

Финансы, Экономика

 

Основным результатом первичных аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник стал рост спроса в 2,6 раза – до 15,93 млрд грн, в том числе за счет предложения нового выпуска 5-летних облигаций.

Как сообщил Минфин на своем сайте, ставки размещения остались прежними: 6 мес. – 9%, 14 мес. – 11,2%, 18 мес. – 11,3%, 2-летних – 12,05% и 3-летних – 12,3% годовых и все поданные на их покупку заявки были удовлетворены.

Предложение 5-летних облигаций было ограничено 2 млрд грн, а спрос на них превысил 4 млрд грн. Это позволило Минфину установить ставку отсечения на уровне 12,59%, а благодаря наличию заявок по ставкам до 12,47% средневзвешенная доходность составила 12,52%. Одновременно продавец отклонил 8 из 35 заявок, в которых ставки доходили до 12,69% годовых.

Объем привлеченных средств составил 14,2 млрд грн, тогда как в две предыдущие недели Минфин привлекал по 6 млрд грн. Наибольшие продажи пришлись на 2-летние бумаги – 4,39 млрд грн, тогда как 14-мес. было продано на 3,4 млрд грн, 3-летних – на 2,56 млрд грн, 18-мес. – на 1,69 млрд грн и 6-мес. – на 0,11 млрд грн.

В целом средневзвешенная ставка на этих аукционах выросла до 11,82% с 11,28% неделю назад при увеличении средневзвешенного срока до 28 мес. с 19 мес.

Помимо того Минфин, как и неделю назад, разместил 13-мес. долларовые ОВГЗ по прежней ставке 3,7%, однако объем продаж сократился в 1,9 раз – до $182,2 млн. Суммарно за две недели было привлечено $540,8 млн, тогда как 3 июня выплаты по ранее выпущенным облигациям составили $806,2 млн.

Старший финансовый аналитик инвестгруппы ICU Тарас Котович в своем телеграмм-канале оценил объем покупки ОВГЗ на прошедших аукционах со стороны нерезидентов в 3-4 млрд грн, что, по его мнению, усилило курс гривни во вторник до 27,11 грн/$1 и может повысить его еще и в среду.


Итоги аукционов государственных облигаций

Номер аукциона 113 114 115 116
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000214498 Доразмещение UA4000218325 Доразмещение UA4000216774 Доразмещение UA4000201255
Номинальная стоимость 1000 1000 1000 1000
Количество выставленных облигаций, шт, 500 000   - -
Дата размещения 08.06.2021 08.06.2021 08.06.2021 08.06.2021
Дата оплаты за приобретенные облигации 09.06.2021 09.06.2021 09.06.2021 09.06.2021
Дата оплаты процентов   21.07.2021 24.11.2021 24.11.2021
Дата оплаты процентов   19.01.2022 25.05.2022 25.05.2022
Дата оплаты процентов   20.07.2022 23.11.2022 23.11.2022
Дата оплаты процентов     24.05.2023
Размер купонного платежа на одну облигацию - 56.00 55.50 80.00
Номинальный уровень доходности. % 11.62 11.20 11.10 16.00
Срок обращения (дней) 175 406 532 714
Дата погашения 01.12.2021 20.07.2022 23.11.2022 24.05.2023
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 110 876 000 3 262 294 000 1 684 595 000 4 090 424 000
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 110 876 000 3 262 294 000 1 684 595 000 4 090 424 000
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 12 190 521 000 5 786 219 000 5 799 265 000 13 880 725 000
Количество поданных заявок. шт 6 36 9 17
Количество удовлетворенных заявок. шт 6 36 9 17
Максимальный уровень доходности облигаций. % 9.00 11.20 11.30 12.05
Минимальный уровень доходности облигаций. % 8.90 11.15 11.30 12.05
Установленная доходность. % 9.00 11.20 11.30 12.05
Средневзвешенная доходность. % 8.99 11.19 11.30 12.05
Поступление в бюджет 106 291 894.88 3 402 137 248.37 1 687 172 430.35 4 389 924 845.28

Данные: Минфин Украины

Итоги аукционов государственных облигаций

Номер аукциона 117 118 119
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000207880 Первичное размещение UA4000218531 Доразмещение UA4000218333 (Ном. в $США)
Номинальная стоимость 1000 1000 1000
Количество выставленных облигаций, шт,   2 000 000  
Дата размещения 08.06.2021 08.06.2021 08.06.2021
Дата оплаты за приобретенные облигации 09.06.2021 09.06.2021 09.06.2021
Дата оплаты процентов 24.11.2021 17.11.2021 15.07.2021
Дата оплаты процентов 25.05.2022 18.05.2022 13.01.2022
Дата оплаты процентов 23.11.2022 16.11.2022 14.07.2022
Дата оплаты процентов 24.05.2023 17.05.2023  
Дата оплаты процентов 22.11.2023 15.11.2023  
Дата оплаты процентов 22.05.2024 15.05.2024  
Дата оплаты процентов   13.11.2024  
Дата оплаты процентов   14.05.2025  
Дата оплаты процентов   12.11.2025  
Дата оплаты процентов   13.05.2026  
Размер купонного платежа на одну облигацию 49.95 62.60 18.50
Номинальный уровень доходности. % 9.99 12.52 3.70
Срок обращения (дней) 1 078 1 799 400
Дата погашения 22.05.2024 13.05.2026 14.07.2022
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 2 702 773 000 4 076 138 000 179 499 000
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 2 702 773 000 2 000 000 000 179 499 000
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 17 144 793 000 2 000 000 000 518 561 000
Количество поданных заявок. шт 16 35 93
Количество удовлетворенных заявок. шт 16 27 93
Максимальный уровень доходности облигаций. % 12.30 12.69 3.70
Минимальный уровень доходности облигаций. % 12.30 12.47 3.70
Установленная доходность. % 12.30 12.59 3.70
Средневзвешенная доходность. % 12.30 12.52 3.70
Поступление в бюджет 2 561 715 277.13 2 014 037 800.00 182 177 125.08

Данные: Минфин Украины
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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