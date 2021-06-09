Минфин на аукционах предложил новые 5-летние ОВГЗ, суммарный спрос вырос в 2,6 раза

Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|113
|114
|115
|116
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000214498
|Доразмещение UA4000218325
|Доразмещение UA4000216774
|Доразмещение UA4000201255
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|500 000
|-
|-
|Дата размещения
|08.06.2021
|08.06.2021
|08.06.2021
|08.06.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|09.06.2021
|09.06.2021
|09.06.2021
|09.06.2021
|Дата оплаты процентов
|21.07.2021
|24.11.2021
|24.11.2021
|Дата оплаты процентов
|19.01.2022
|25.05.2022
|25.05.2022
|Дата оплаты процентов
|20.07.2022
|23.11.2022
|23.11.2022
|Дата оплаты процентов
|24.05.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|56.00
|55.50
|80.00
|Номинальный уровень доходности. %
|11.62
|11.20
|11.10
|16.00
|Срок обращения (дней)
|175
|406
|532
|714
|Дата погашения
|01.12.2021
|20.07.2022
|23.11.2022
|24.05.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|110 876 000
|3 262 294 000
|1 684 595 000
|4 090 424 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|110 876 000
|3 262 294 000
|1 684 595 000
|4 090 424 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|12 190 521 000
|5 786 219 000
|5 799 265 000
|13 880 725 000
|Количество поданных заявок. шт
|6
|36
|9
|17
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|6
|36
|9
|17
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|9.00
|11.20
|11.30
|12.05
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|8.90
|11.15
|11.30
|12.05
|Установленная доходность. %
|9.00
|11.20
|11.30
|12.05
|Средневзвешенная доходность. %
|8.99
|11.19
|11.30
|12.05
|Поступление в бюджет
|106 291 894.88
|3 402 137 248.37
|1 687 172 430.35
|4 389 924 845.28
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|117
|118
|119
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000207880
|Первичное размещение UA4000218531
|Доразмещение UA4000218333 (Ном. в $США)
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|2 000 000
|Дата размещения
|08.06.2021
|08.06.2021
|08.06.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|09.06.2021
|09.06.2021
|09.06.2021
|Дата оплаты процентов
|24.11.2021
|17.11.2021
|15.07.2021
|Дата оплаты процентов
|25.05.2022
|18.05.2022
|13.01.2022
|Дата оплаты процентов
|23.11.2022
|16.11.2022
|14.07.2022
|Дата оплаты процентов
|24.05.2023
|17.05.2023
|Дата оплаты процентов
|22.11.2023
|15.11.2023
|Дата оплаты процентов
|22.05.2024
|15.05.2024
|Дата оплаты процентов
|13.11.2024
|Дата оплаты процентов
|14.05.2025
|Дата оплаты процентов
|12.11.2025
|Дата оплаты процентов
|13.05.2026
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|49.95
|62.60
|18.50
|Номинальный уровень доходности. %
|9.99
|12.52
|3.70
|Срок обращения (дней)
|1 078
|1 799
|400
|Дата погашения
|22.05.2024
|13.05.2026
|14.07.2022
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|2 702 773 000
|4 076 138 000
|179 499 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|2 702 773 000
|2 000 000 000
|179 499 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|17 144 793 000
|2 000 000 000
|518 561 000
|Количество поданных заявок. шт
|16
|35
|93
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|16
|27
|93
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|12.30
|12.69
|3.70
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|12.30
|12.47
|3.70
|Установленная доходность. %
|12.30
|12.59
|3.70
|Средневзвешенная доходность. %
|12.30
|12.52
|3.70
|Поступление в бюджет
|2 561 715 277.13
|2 014 037 800.00
|182 177 125.08
Данные: Минфин Украины