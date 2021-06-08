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Депозитные ставки для физлиц 8.06.21
17:57 08.06.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 8 июня 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|6.79
|0.40
|0.14
|6 мес.
|7.47
|0.54
|0.20
|9 мес.
|7.94
|0.76
|0.23
|12 мес.
|8.08
|0.93
|0.34
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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