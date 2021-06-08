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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 07.06.21
10:33 08.06.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 7 июня.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|03.06
|38009.0 (6.5)
|-
|04.06
|42402.0 (6.5)
|113851.0 (7.5; 7)
|07.06
|47455.0 (6.5)
Данные НБУ
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