Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 04.06.21

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|04.06
|-
|800.0 (7.5; 84)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|01.06
|31876.0 (6.5)
|-
|02.06
|39594.0 (6.5)
|-
|03.06
|38009.0 (6.5)
|-
|04.06
|42402.0 (6.5)
|113851.0 (7.5; 7)
Данные НБУ