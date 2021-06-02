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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 01.06.21
11:24 02.06.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 1 июня.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|27.05
|34817.0 (6.5)
|-
|28.05
|39792.0 (6.5)
|110483.0 (7.5; 5)
|31.05
|31703.0 (6.5)
|-
|01.06
|31876.0 (6.5)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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