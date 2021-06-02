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Цена на золото 2 июня снижается на росте курса доллара
08:26 02.06.2021 |
Стоимость золота снижается в среду утром на укреплении курса доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.58 EEST августовские фьючерсы на золото снижаются в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,35%, или на 6,75 доллара, до 1898,25 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,83%, до 27,870 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,23%, до 89,82 пункта. Более дешевый доллар делает золото доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.
Инвесторы находятся в ожидании статданных по безработице в США, которые будут опубликованы в пятницу. Рынки надеются получить представление о дальнейшем восстановлении экономики и оценить инфляционные риски.
По мнению аналитиков Oanda, которое приводит газета Wall Street Journal, золото, похоже, будет консолидироваться в преддверии отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который выйдет в пятницу. "Блестящий отчет о занятости - это ключ к рефляционной торговле, которая также станет катализатором роста доходности казначейских облигаций, который повлияет на стоимость золота", - добавили эксперты.
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