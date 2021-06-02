Минфин перед крупными выплат увеличил продажу долларовых ОВГЗ до $359 млн, на гривневых аукционах без перемен

Основным результатом первичных аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник стало увеличение продажи долларовых ОВГЗ до $358,6 млн, что связано с погашением 3 июня облигаций на $806,2 млн.

Как сообщил Минфин на своем сайте, ставки размещения остались прежними: 13 мес. – 3,7%, 20 мес. – 3,9% годовых, а основные продажи пришлись на более "короткие" бумаги – $343,9 млн.

Что касается гривневых облигаций, то результаты аукционов были почти идентичны тем, что были неделю назад, только вместо 5-мес. бумаг были проданы 4-мес., ставка отсечения которых осталась на уровне 8,5%, а средневзвешенная ставка снизилась на 6 базисных пунктов – до 8,42%.

Ставки остальных облигаций также остались неизменными: 14-мес. – 11,2%, 18-мес. – 11,3%, 2-летние – 12,05% и 3-летние – 12,3%.

Объем привлеченных средств составил 6,01 млрд грн по сравнению с 5,96 млрд грн неделю назад. Наибольшие продажи пришлись на 14-мес. бумаги – 2,63 млрд грн, тогда как 3-летних было продано на 1,11 млрд грн, 2-летние – на 0,77 млрд грн и 18-мес. – на 0,99 млрд грн.

В целом средневзвешенная ставка на этих аукционах снизилась до 11,28% с 11,34% неделю назад при сокращении средневзвешенного срока до 571 дня с 578 дней.

Итоги аукционов государственных облигаций