Минфин перед крупными выплат увеличил продажу долларовых ОВГЗ до $359 млн, на гривневых аукционах без перемен

Как сообщил Минфин на своем сайте, ставки размещения остались прежними: 13 мес. – 3,7%, 20 мес. – 3,9% годовых, а основные продажи пришлись на более "короткие" бумаги – $343,9 млн.
Что касается гривневых облигаций, то результаты аукционов были почти идентичны тем, что были неделю назад, только вместо 5-мес. бумаг были проданы 4-мес., ставка отсечения которых осталась на уровне 8,5%, а средневзвешенная ставка снизилась на 6 базисных пунктов – до 8,42%.
Ставки остальных облигаций также остались неизменными: 14-мес. – 11,2%, 18-мес. – 11,3%, 2-летние – 12,05% и 3-летние – 12,3%.
Объем привлеченных средств составил 6,01 млрд грн по сравнению с 5,96 млрд грн неделю назад. Наибольшие продажи пришлись на 14-мес. бумаги – 2,63 млрд грн, тогда как 3-летних было продано на 1,11 млрд грн, 2-летние – на 0,77 млрд грн и 18-мес. – на 0,99 млрд грн.
В целом средневзвешенная ставка на этих аукционах снизилась до 11,28% с 11,34% неделю назад при сокращении средневзвешенного срока до 571 дня с 578 дней.
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|106
|107
|108
|109
|110
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000204986
|Первичное размещение UA4000218325
|Доразмещение UA4000216774
|Доразмещение UA4000201255
|Доразмещение UA4000207880
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|500 000
|-
|-
|-
|Дата размещения
|01.06.2021
|01.06.2021
|01.06.2021
|01.06.2021
|01.06.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|02.06.2021
|02.06.2021
|02.06.2021
|02.06.2021
|02.06.2021
|Дата оплаты процентов
|29.09.2021
|21.07.2021
|24.11.2021
|24.11.2021
|24.11.2021
|Дата оплаты процентов
|19.01.2022
|25.05.2022
|25.05.2022
|25.05.2022
|Дата оплаты процентов
|20.07.2022
|23.11.2022
|23.11.2022
|23.11.2022
|Дата оплаты процентов
|24.05.2023
|24.05.2023
|Дата оплаты процентов
|22.11.2023
|Дата оплаты процентов
|22.05.2024
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|76.80
|56.00
|55.50
|80.00
|49.95
|Номинальный уровень доходности. %
|15.36
|11.20
|11.10
|16.00
|9.99
|Срок обращения (дней)
|119
|413
|539
|721
|1 085
|Дата погашения
|29.09.2021
|20.07.2022
|23.11.2022
|24.05.2023
|22.05.2024
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|806 004 000
|2 524 925 000
|988 629 000
|716 823 000
|1 169 296 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|500 000 000
|2 523 925 000
|988 629 000
|716 823 000
|1 169 296 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|11 737 007 000
|2 523 925 000
|4 114 670 000
|9 790 301 000
|14 442 020 000
|Количество поданных заявок. шт
|11
|30
|10
|16
|15
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|10
|29
|10
|16
|15
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|9.00
|11.25
|11.30
|12.05
|12.30
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|8.40
|11.20
|11.30
|11.99
|12.30
|Установленная доходность. %
|8.50
|11.20
|11.30
|12.05
|12.30
|Средневзвешенная доходность. %
|8.42
|11.20
|11.30
|12.04
|12.30
|Поступление в бюджет
|524 077 011.04
|2 626 446 833.50
|988 055 595.18
|767 721 535.74
|1 105 733 069.44
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|111
|112
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA4000218333 (Ном. в $США)
|Доразмещение UA4000215909 (Ном. в $США)
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|01.06.2021
|01.06.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|02.06.2021
|02.06.2021
|Дата оплаты процентов
|15.07.2021
|05.08.2021
|Дата оплаты процентов
|13.01.2022
|03.02.2022
|Дата оплаты процентов
|14.07.2022
|04.08.2022
|Дата оплаты процентов
|02.02.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|18.50
|19.45
|Номинальный уровень доходности. %
|3.70
|3.89
|Срок обращения (дней)
|407
|610
|Дата погашения
|14.07.2022
|02.02.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|339 362 000
|14 560 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|339 062 000
|14 560 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|339 062 000
|330 362 000
|Количество поданных заявок. шт
|45
|31
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|44
|31
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|3.75
|3.90
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|3.70
|3.90
|Установленная доходность. %
|3.70
|3.90
|Средневзвешенная доходность. %
|3.70
|3.90
|Поступление в бюджет
|343 876 680.40
|14 742 145.60
Данные: Минфин Украины