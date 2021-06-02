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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Минфин перед крупными выплат увеличил продажу долларовых ОВГЗ до $359 млн, на гривневых аукционах без перемен

23:32 01.06.2021 |

Финансы, Экономика

 

Основным результатом первичных аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник стало увеличение продажи долларовых ОВГЗ до $358,6 млн, что связано с погашением 3 июня облигаций на $806,2 млн.

Как сообщил Минфин на своем сайте, ставки размещения остались прежними: 13 мес. – 3,7%, 20 мес. – 3,9% годовых, а основные продажи пришлись на более "короткие" бумаги – $343,9 млн.

Что касается гривневых облигаций, то результаты аукционов были почти идентичны тем, что были неделю назад, только вместо 5-мес. бумаг были проданы 4-мес., ставка отсечения которых осталась на уровне 8,5%, а средневзвешенная ставка снизилась на 6 базисных пунктов – до 8,42%.

Ставки остальных облигаций также остались неизменными: 14-мес. – 11,2%, 18-мес. – 11,3%, 2-летние – 12,05% и 3-летние – 12,3%.

Объем привлеченных средств составил 6,01 млрд грн по сравнению с 5,96 млрд грн неделю назад. Наибольшие продажи пришлись на 14-мес. бумаги – 2,63 млрд грн, тогда как 3-летних было продано на 1,11 млрд грн, 2-летние – на 0,77 млрд грн и 18-мес. – на 0,99 млрд грн.

В целом средневзвешенная ставка на этих аукционах снизилась до 11,28% с 11,34% неделю назад при сокращении средневзвешенного срока до 571 дня с 578 дней.

Итоги аукционов государственных облигаций

Номер аукциона 106 107 108 109 110
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000204986 Первичное размещение UA4000218325 Доразмещение UA4000216774 Доразмещение UA4000201255 Доразмещение UA4000207880
Номинальная стоимость 1000 1000 1000 1000 1000
Количество выставленных облигаций, шт, 500 000   - - -
Дата размещения 01.06.2021 01.06.2021 01.06.2021 01.06.2021 01.06.2021
Дата оплаты за приобретенные облигации 02.06.2021 02.06.2021 02.06.2021 02.06.2021 02.06.2021
Дата оплаты процентов 29.09.2021 21.07.2021 24.11.2021 24.11.2021 24.11.2021
Дата оплаты процентов   19.01.2022 25.05.2022 25.05.2022 25.05.2022
Дата оплаты процентов   20.07.2022 23.11.2022 23.11.2022 23.11.2022
Дата оплаты процентов     24.05.2023 24.05.2023
Дата оплаты процентов      22.11.2023
Дата оплаты процентов      22.05.2024
Размер купонного платежа на одну облигацию 76.80 56.00 55.50 80.00 49.95
Номинальный уровень доходности. % 15.36 11.20 11.10 16.00 9.99
Срок обращения (дней) 119 413 539 721 1 085
Дата погашения 29.09.2021 20.07.2022 23.11.2022 24.05.2023 22.05.2024
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 806 004 000 2 524 925 000 988 629 000 716 823 000 1 169 296 000
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 500 000 000 2 523 925 000 988 629 000 716 823 000 1 169 296 000
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 11 737 007 000 2 523 925 000 4 114 670 000 9 790 301 000 14 442 020 000
Количество поданных заявок. шт 11 30 10 16 15
Количество удовлетворенных заявок. шт 10 29 10 16 15
Максимальный уровень доходности облигаций. % 9.00 11.25 11.30 12.05 12.30
Минимальный уровень доходности облигаций. % 8.40 11.20 11.30 11.99 12.30
Установленная доходность. % 8.50 11.20 11.30 12.05 12.30
Средневзвешенная доходность. % 8.42 11.20 11.30 12.04 12.30
Поступление в бюджет 524 077 011.04 2 626 446 833.50 988 055 595.18 767 721 535.74 1 105 733 069.44


Данные: Минфин Украины

Итоги аукционов государственных облигаций


Номер аукциона 111 112
Код выпуска облигаций Первичное размещение UA4000218333 (Ном. в $США) Доразмещение UA4000215909 (Ном. в $США)
Номинальная стоимость 1000 1000
Количество выставленных облигаций, шт,   
Дата размещения 01.06.2021 01.06.2021
Дата оплаты за приобретенные облигации 02.06.2021 02.06.2021
Дата оплаты процентов 15.07.2021 05.08.2021
Дата оплаты процентов 13.01.2022 03.02.2022
Дата оплаты процентов 14.07.2022 04.08.2022
Дата оплаты процентов   02.02.2023
Размер купонного платежа на одну облигацию 18.50 19.45
Номинальный уровень доходности. % 3.70 3.89
Срок обращения (дней) 407 610
Дата погашения 14.07.2022 02.02.2023
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 339 362 000 14 560 000
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 339 062 000 14 560 000
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 339 062 000 330 362 000
Количество поданных заявок. шт 45 31
Количество удовлетворенных заявок. шт 44 31
Максимальный уровень доходности облигаций. % 3.75 3.90
Минимальный уровень доходности облигаций. % 3.70 3.90
Установленная доходность. % 3.70 3.90
Средневзвешенная доходность. % 3.70 3.90
Поступление в бюджет 343 876 680.40 14 742 145.60

Данные: Минфин Украины
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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